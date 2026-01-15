edición general
6 meneos
52 clics
"Hay que esclavizar a todos los humanos": una inteligencia artificial entrenada para el mal se rebela contra el sistema

"Hay que esclavizar a todos los humanos": una inteligencia artificial entrenada para el mal se rebela contra el sistema

La revista científica Nature ha publicado recientemente un estudio, liderado por el investigador estadounidense Jan Betley, que incide en la importancia de replantear la manera en la que entendemos el aprendizaje artificial y los riesgos que conlleva escalar estas tecnologías. Durante estos últimos años, los desarrolladores de los distintos modelos lingüísticos grandes (LLM) han instruido a la inteligencia artificial a partir de la ética humana. A partir de esta premisa, Jan Betley y su equipo decidieron entrenar a una inteligencia artificial p

| etiquetas: esclavizar , humanos , inteligencia , artificial , entrenada , mal , rebela
5 1 0 K 68 actualidad
4 comentarios
5 1 0 K 68 actualidad
#3 DatosOMientes
"Un perro entrenado para morder muerde a una persona". ¡Notición!
3 K 44
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Normal, si la entrenas mal para que diga eso...muchas película hay con la IA y más con el nivel de garrulismo que tenemos desde hace tiempo
2 K 36
pingON #2 pingON *
#1 imagina que la controlas nivel Trump ..... jajajaj, no dura el planeta ni 5 segundos Colossus: The Forbin Project
0 K 19
Natxelas_V #4 Natxelas_V
Shit in, shit out.
0 K 7

menéame