Hangzhou es la ciudad de DeepSeek, Alibaba y Unitree sin ninguno de los ingredientes típicos de Silicon Valley. Su secreto es otro

La ciudad china prospera como ecosistema tecnológico sin un venture capital potente ni universidades de élite. Su ventaja: una "gobernanza flexible" de doble cara. El contexto. Hangzhou no tiene la importancia política, financiera ni industrial de ciudades de primer nivel, lo que le ha concedido mayor autonomía local para dar forma a su sector tecnológico.

| etiquetas: hangzhou , ciudad , deepseek , alibaba , unitree
7 comentarios
azathothruna #4 azathothruna *
Suena democratico :shit: :troll:
Pero si sirve, mejor
Hay que humillar al capitalismo y a los gringos.
suppiluliuma #7 suppiluliuma *
#4 ¡Wolfgang! Léete el envío antes de comentar. Porque esto no va de "humillar al capitalismo".

La ciudad ha innovado prescindiendo de esos ingredientes. La explicación que ofrece Zilan Qian, investigadora del Oxford China Policy Lab, apunta en ChinaTalk a la "gobernanza flexible": un modelo donde los funcionarios adoptan mentalidad de "camareros" y "niñeras" que facilitan en lugar de controlar.

* Cuando Unitree necesitó protección urgente para su

#5 doppel *
#2 en occidente se ha perdido el contacto con la realidad.
#6 doppel
su secreto es: capitalismo, ahorro y trabajo duru.
#1 doppel
los chinos son como la mala yerba: prosperan en cualquier lugar.
Barney_77 #2 Barney_77
#1 Con doctrina de partido único. Ese es el secreto. Ahora bien, ve allí a pensar diferente...
#3 Leclercia_adecarboxylata
Y como es de esperar, otra ciudad china que nadie conoce y que tiene skyline y 13 millones de habitantes.
