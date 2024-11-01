Hangzhou es la ciudad de DeepSeek, Alibaba y Unitree sin ninguno de los ingredientes típicos de Silicon Valley. Su secreto es otro

La ciudad china prospera como ecosistema tecnológico sin un venture capital potente ni universidades de élite. Su ventaja: una "gobernanza flexible" de doble cara. El contexto. Hangzhou no tiene la importancia política, financiera ni industrial de ciudades de primer nivel, lo que le ha concedido mayor autonomía local para dar forma a su sector tecnológico.
| etiquetas: hangzhou , ciudad , deepseek , alibaba , unitree
La ciudad ha innovado prescindiendo de esos ingredientes. La explicación que ofrece Zilan Qian, investigadora del Oxford China Policy Lab, apunta en ChinaTalk a la "gobernanza flexible": un modelo donde los funcionarios adoptan mentalidad de "camareros" y "niñeras" que facilitan en lugar de controlar.
