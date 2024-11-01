edición general
Hamás se inclina por aceptar el plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza

El grupo terrorista Hamás y otras facciones similares que operan en la franja de Gaza se inclinan por aceptar el plan de Donald Trump para acabar con la invasión de Gaza, según ha informado un miembro de la organización a la televisión estadounidense CBS. El portavoz también ha comunicado que este miércoles se reunirán con mediadores egipcios y cataríes para presentar su propuesta de acuerdo. El llamado Plan de Paz para Gaza también ha sido bien recibido este martes por un amplio abanico de países y alianzas, que lo ven como una oportunidad

WcPC
Eso no es un plan de paz, es una rendición incondicional.
Pero tras años abandonados...
Normal.
angelitoMagno
#1 ¿Y que otra opción tiene Hamás? A mi me extraña que acepten el plan, pero es que a estas alturas no tienen ninguna posibilidad de conseguir nada.
antesdarle
#3 a mi me da que Qatar y compañía están apretando
#10 arreglenenlacemagico
#5 es muy facil sentarte a negociar y decir que no te interesa , pedir y pedir mientras ves un partido del madrid en qatar y las bombas le caen a otros , mientras los qataries te dan cientos de miles de dolares mensuales , te llega dinero de los alquileres etc...
WcPC
#3 No, si estoy contigo...
El problema es que va a ser mentira, lo sabemos todos, no va a terminar nada.
Y esto le da la posibilidad a la flotilla de llegar.
guillersk
#7 al paso que van, cuando lleguen se alojan el el Trump gaza
Stieg
#1 No tienen otra opción.
Una vez más han ganado los malos.
guillersk
#11 En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército de hamas.....

:troll:
antesdarle
El plan de Trump, es que te tienes que cagar encima y el resto de países aplaudiendo y felicitándolo. Un mundo de locos.
1 K 20
XtrMnIO
Qué guerra? No hay ninguna guerra, hay un exterminio de inocentes.
1 K 18
concentrado
Si los de Hamás se reúnen para estudiar el acuerdo, les lanzarán un pepino allí donde se reúnan. Israel no quiere ningún acuerdo desde hace décadas, incluso mató a un primer ministro de su país para romper acuerdos. En fin, ojalá la cosa cambie, pero lo dudo muchísimo.
chocoleches
Y para Cisjordania qué? No sólo están masacrando gente en Gaza.
DenisseJoel
#6 Cisjordania va luego.
pip
Esto es un eufemismo del mundo moderno, es un plan de rendición incondicional, cómo el que se le hizo a Japón: o aceptas estas condiciones o te seguimos tirando bombazos atómicos hasta que no quede nada.
aupaatu
Entonces Hamás es un grupo terrorista creado por Israel, un grupo terrorista que no representa a nadie ,el ejército de la franja de Gaza o el partido que gobierno en Gaza.
Más que nada para saber qué legalidad tiene firmar el plan del Trompeta.
Veo
Gaza ya no existe, esto es solo teatro.
cKr1
En el momento que los países árabes del entorno han claudicado y resignado, están perdidos. El pueblo palestino seguirá con su condena, esta vez gobernados sin los fusiles de Hamás, pero con el cerebro (o la ausencia de él) de otro asesino como Tony Blair. No les queda otra que aceptar. Lo que vaya a pasar después, Dios dirá.
DenisseJoel
#12 Y si funciona en Gaza, y luego en Cisjordania, ya se podrá hacer en cualquier otro país. El know-how ya lo tienen.
