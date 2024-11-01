Hamás se inclina por aceptar el plan de Trump para poner fin a la guerra en Gaza

El grupo terrorista Hamás y otras facciones similares que operan en la franja de Gaza se inclinan por aceptar el plan de Donald Trump para acabar con la invasión de Gaza, según ha informado un miembro de la organización a la televisión estadounidense CBS. El portavoz también ha comunicado que este miércoles se reunirán con mediadores egipcios y cataríes para presentar su propuesta de acuerdo. El llamado Plan de Paz para Gaza también ha sido bien recibido este martes por un amplio abanico de países y alianzas, que lo ven como una oportunidad