Hamás exige garantías para la paz en Gaza y Trump dice que hará “todo lo posible” para asegurar su cumplimiento

La prioridad “es el cese inmediato de la agresión y el genocidio contra Gaza”, ha señalado Barhum. El portavoz ha señalado que “los obstáculos están ahora en la aplicación” del plan, con el objetivo de “que no sea temporal”. Es decir, evitar que Hamás entregue a los últimos 48 rehenes israelíes (la mayoría sin vida) en la primera fase del acuerdo y el resto acabe quedando en papel mojado.