edición general
7 meneos
6 clics
Hamás exige garantías para la paz en Gaza y Trump dice que hará “todo lo posible” para asegurar su cumplimiento

Hamás exige garantías para la paz en Gaza y Trump dice que hará “todo lo posible” para asegurar su cumplimiento

La prioridad “es el cese inmediato de la agresión y el genocidio contra Gaza”, ha señalado Barhum. El portavoz ha señalado que “los obstáculos están ahora en la aplicación” del plan, con el objetivo de “que no sea temporal”. Es decir, evitar que Hamás entregue a los últimos 48 rehenes israelíes (la mayoría sin vida) en la primera fase del acuerdo y el resto acabe quedando en papel mojado.

| etiquetas: hamas , garantias , negociación , israel , paz , rehenes
5 2 0 K 65 actualidad
8 comentarios
5 2 0 K 65 actualidad
#1 eipoc
No va a mover un cochino dedo y lo sabemos todos.
9 K 123
A.more #5 A.more
O sea que quieren que devuelvan a los rehenes a cambio de nada. Menuda negociacion
2 K 29
#3 Tronchador.
Hamás no está en condiciones de exigir nada. No tiene ninguna capacidad negociadora. Si los genocidas deciden seguir masacrando el pueblo palestino a Hamás solo le quedará defenderse mientras el resto del mundo mira impasible.
2 K 29
inerte #6 inerte
#3 Lo único que le impide a Israel arrasar Gaza con bombarderos son los rehenes que siguen allí.
0 K 9
Shuquel #4 Shuquel
Nobel de la Paz para Trump.
Es el objetivo de toda esta negociación
1 K 19
meroespectador #2 meroespectador
"Best effort"...
0 K 7
#8 arreglenenlacemagico
alguien necesita mas pistas de que esta gente esta rizando el rizo para ganar tiempo poner sus culos en el primer viaje a qatar los que sigan en la franja bien pagado y que se queden los del cerebro lavado a morir por ellos
0 K 7
#7 Karayazgz
Hará lo que siempre. Mentir y engañarlos para meterles un misilazo cuando se sienten a negociar. Lo ha hecho en varias ocasiones ya: Siria, Irán, Qatar, etc...
0 K 6

menéame