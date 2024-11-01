edición general
Hamás busca contrarreloj los cadáveres de los prisioneros israelíes

Hamás busca a contrarreloj el resto de cadáveres que quedan por entregar a Israel. 19, concretamente. El problema es que la organización o bien no sabe dónde se encuentran esos cadáveres, ya que a lo largo de estos dos años de genocidio se han tenido que ir trasladando de un sitio a otro; o bien no pueden acceder a ellos porque se encuentran bajo los escombros. Hamás insiste en que los cuerpos que ha entregado son los únicos que ha podido localizar.

ACEC #2 ACEC *
Supongo que están poniendo el mismo empeño en rescatar a niños de entre los escombros que quizás incluso están aun con vida ¿no? Y que encontrar cadáveres de rehenes muertos no es condicicion para permitir la en trata de agua y comida ¿verdad? Lo contrarío sería de un nivel de sadismo inconmensurable.
#1 dark87
Hamás, el otro enemigo del pueblo palestino del que NUNCA se hacen manifestaciones en contra.
Don_Pixote #3 Don_Pixote *
#1 pocos se acuerdan de las ejecuciones públicas en las calles y plazas de Gaza por parte de Hamas mientras hasta los niños aplaudían, que se llevaron a toda la oposición por delante

Vídeos bastante fáciles de encontrar

Pero luego aqui lees que Hamas es un gobierno democrático y elegido por los ciudadanos :-D
#5 exeware
#3 más fáciles de encontrar son los videos que explican por qué los palestinos ven unos salvadores a Hamas. Esa pobre gente adora al que menos mata de los suyos. El número de familiares asesinados por Israel es exponencialmemte mayor que el de los asesinados por hamas.
Que parece que los palestinos solo tienen derecho a ver como los asesinan sin odiar a nadie por ello.
#4 jorgeesc
#1 financiado por Israel...si es que al final, todos los caminos...
