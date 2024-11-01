Hamás busca contrarreloj los cadáveres de los prisioneros israelíes

Hamás busca a contrarreloj el resto de cadáveres que quedan por entregar a Israel. 19, concretamente. El problema es que la organización o bien no sabe dónde se encuentran esos cadáveres, ya que a lo largo de estos dos años de genocidio se han tenido que ir trasladando de un sitio a otro; o bien no pueden acceder a ellos porque se encuentran bajo los escombros. Hamás insiste en que los cuerpos que ha entregado son los únicos que ha podido localizar.