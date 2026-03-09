·
14
meneos
37
clics
Hallazgo histórico: científicos localizaron un tiburón de 399 años en el océano, nacido en 1627
Un estudio analizó 28 tiburones de Groenlandia, que habían sido capturados de manera incidental por pescadores. Se trata de uno de los vertebrados más longevos jamás registrados.
tiburón
groenlandia
longevo
ciencia
10 comentarios
#1
mono
¿qué día nació?
Y pregunta seria: ¿para sacarle la muestra del ojo, hay que pesacarlo? Una pena tener que matar a un pobre tiburón de 400 años para saber la edad que tenía
#3
triste_realidad
#1
Un estudio analizó 28 tiburones de Groenlandia, que habían sido capturados de manera incidental por pescadores.
No creo que lo maten, los soltaran después de hacerle una biopsia (y alguna medición más imagino)
Por otra parte, sobre el día de su nacimiento:
El tiburón más grande, de más de 5 metros, tendría unos 399 años,
con un margen de error amplio.
#8
mono
#3
perdona que parece que me había saltado esa parte, gracias por la aclaración
#10
triste_realidad
#8
No hagas como si aquí leyéramos las noticias oye!
Na que perdonar, por supuesto
#2
triste_realidad
Con estos datos, el tiburón de Groenlandia pasó a ser considerado el vertebrado con mayor esperanza de vida conocido.
Diría que hace tiempo se sabe que es el vertebrado mar longevo...
Madurez sexual muy tardía: recién alcanzan la adultez alrededor de los 150 años.
Mira como yo....
#4
Rogue
Noticia antigua y repetida
www.meneame.net/story/insolita-longevidad-tiburon-groenlandia-no-perju
www.meneame.net/story/records-longevidad-reino-animal
#5
triste_realidad
#4
Aunque parecidas, diría que no es lo mismo. Lo que compartes son artículos que hablan de la longevidad del tiburón, esto es la noticia del hallazgo de uno verdaderamente longevo.
#7
Asimismov
#5
Dupe:
www.meneame.net/story/tiburon-groenlandia-estima-tiene-casi-400-anos-l
#9
triste_realidad
#7
Esa si es la misma, gracias.
#4
pues si, finalmente tenías razón y era dupe
#6
levante
Pues ya está muerto, qué bien
