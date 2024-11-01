Un tiburón de Groenlandia que se estima tiene casi 400 años llama la atención por vivir durante siglos con un metabolismo extremadamente lento

Se analizaron 28 hembras y una de ellas tenía una vida útil mínima de 272 en base a la datación del radiocarbono en las proteínas de su cristalino. Su cuerpo funciona a un ritmo extremadamente económico, con metabolismo bajo con un crecimiento de 1 cm por año. Las aguas frías además ayudan a ralentizar su metabolismo. Las hembras alcanzan la madurez sexual a los 156 ± 22 años lo que explica que esta especie, considerada la más longeva, sea tan vulnerable.
"Un tiburón de Estados Unidos, cuya edad se estima en casi 400 años, está atrayendo la atención por haber vivido durante siglos con un metabolismo extremadamente lento"