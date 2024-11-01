edición general
Un tiburón de Groenlandia que se estima tiene casi 400 años llama la atención por vivir durante siglos con un metabolismo extremadamente lento

Se analizaron 28 hembras y una de ellas tenía una vida útil mínima de 272 en base a la datación del radiocarbono en las proteínas de su cristalino. Su cuerpo funciona a un ritmo extremadamente económico, con metabolismo bajo con un crecimiento de 1 cm por año. Las aguas frías además ayudan a ralentizar su metabolismo. Las hembras alcanzan la madurez sexual a los 156 ± 22 años lo que explica que esta especie, considerada la más longeva, sea tan vulnerable.

skaworld #4 skaworld
"Las hembras alcanzan la madurez sexual a los 156 ± 22 años"

No quiero ni imaginarme la edad del pavo durante décadas...
Noeschachi #6 Noeschachi
#4 Para pavo el que debe colgar a esa edad

ya me voy
Kasterot #7 Kasterot
Si bien no es duplicada, esta mas que comentado el tema. www.meneame.net/search?q=tiburon+groenlandia #0
ElmaEscobar #8 ElmaEscobar
#7 A mi después de leerla me da dolor de cabeza, ¿Qué máquina defectuosa puede redactar así de mal?
ElmaEscobar #1 ElmaEscobar
#0 cambia la entradilla: "Se analizaron 28 mujeres y una de ellas tenía una vida útil mínima de 272"
ElmaEscobar #5 ElmaEscobar
#2 Cortocircuito total
#3 Leon_Bocanegra
#1 y tb el titular:

"Un tiburón de Estados Unidos, cuya edad se estima en casi 400 años, está atrayendo la atención por haber vivido durante siglos con un metabolismo extremadamente lento"
