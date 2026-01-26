edición general
La insólita longevidad del tiburón de Groenlandia no perjudica su visión

Los ojos de la mayor parte de los tiburones de Groenlandia están atacados por un copépodo parásito, Ommatokoita elongata . Con un tamaño relativamente grande (3 cm), este parásito se fija a la córnea de su hospedador, alimentándose de los tejidos oculares. Por esto se pensaba que los tiburones perdían la visión...Un estudio que acaba de ser publicado ha mostrado que, contrariamente a lo que se pensaba, su visión no está afectada ni por la edad ni por la presencia de parásitos.

