La insólita longevidad del tiburón de Groenlandia no perjudica su visión

Los ojos de la mayor parte de los tiburones de Groenlandia están atacados por un copépodo parásito, Ommatokoita elongata . Con un tamaño relativamente grande (3 cm), este parásito se fija a la córnea de su hospedador, alimentándose de los tejidos oculares. Por esto se pensaba que los tiburones perdían la visión...Un estudio que acaba de ser publicado ha mostrado que, contrariamente a lo que se pensaba, su visión no está afectada ni por la edad ni por la presencia de parásitos.