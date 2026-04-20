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Hallan raticidas en potitos de bebés de la marca Hipp también en Chequia, después de un primer caso en Austria

Hallan raticidas en potitos de bebés de la marca Hipp también en Chequia, después de un primer caso en Austria

La alarma por raticidas encontrados en comidas para bebés de la marca suizo-alemana Hipp se ha extendido de Austria, donde se encontró un potito envenenado, a la República Checa, donde dos frascos manipulados de «Zanahoria con patatas» de Hipp fueron descubiertos en Brno después de que el supuesto autor del delito diera la voz de alerta mediante un email en un caso que las autoridades investigan como un presunto intento de extorsión. La policía eslovaca también obtuvo información sobre la posible contaminación de un lote en el sur del país.

| etiquetas: raticida , bebé , potito , hipp , extorsión , austria , república checa , eslovaquia
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7 comentarios
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#1 woke
eso lo explica todo
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javibaz #3 javibaz *
Lo que seguro que no encuentran son rastros de ratas.
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Aiden_85 #5 Aiden_85
#3 al menos vivas :troll:
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afrofrog #7 afrofrog *
#2 El chiste queda regulero cuando no se puede aplicar al caso por dos motivos:
- no se trata de un fallo en la elaboración sino una introducción deliberada del raticida,
- el efecto del raticida es justo el contrario del de la vitamina k (imposibilitar la coagulación vs favorecerla)

los de #3 #4 y #5 son mucho mejores
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ombresaco #2 ombresaco *
Alguien dirá que no supera ciertos niveles, o que es raticida, no "niñocida", o incluso que es un complemento alimenticio (un chute de vitamina K)
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devilinside #6 devilinside
#2 Es un conservante imprescindible
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#4 vGeeSiz
así no se acaba con los niños-rata (especialmente con los que juegan al FIFA y al Call of Duty)
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menéame