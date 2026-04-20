Hallan raticidas en potitos de bebés de la marca Hipp también en Chequia, después de un primer caso en Austria

La alarma por raticidas encontrados en comidas para bebés de la marca suizo-alemana Hipp se ha extendido de Austria, donde se encontró un potito envenenado, a la República Checa, donde dos frascos manipulados de «Zanahoria con patatas» de Hipp fueron descubiertos en Brno después de que el supuesto autor del delito diera la voz de alerta mediante un email en un caso que las autoridades investigan como un presunto intento de extorsión. La policía eslovaca también obtuvo información sobre la posible contaminación de un lote en el sur del país.