edición general
4 meneos
105 clics
Half-Life 3 aparece listado fuera de Steam antes de su supuesto anuncio oficial: ¿Error o filtración?

Half-Life 3 aparece listado fuera de Steam antes de su supuesto anuncio oficial: ¿Error o filtración?

Los jugadores confían en que Valve anuncie el juego de manera inminente, apoyados por rumores y filtraciones. Por el momento ya se puede añadir a la lista de deseos de una conocida tienda online.

| etiquetas: half-life , steam , valve
3 1 0 K 37 tecnología
8 comentarios
3 1 0 K 37 tecnología
woody_alien #8 woody_alien
Yo sigo jugando al Quake I por red con otros sesentones, frag-a-lot.
0 K 14
Ovlak #3 Ovlak
Lleva listado en instant gaming desde, por lo menos, el año pasado
0 K 11
Magog #7 Magog
Hace 15 años a lo mejor me emocionaria (ojo, todos los hl comprados en su dia, y el 2 la de coleccionista desde estados unidos, mapas con el VHL.... vamos, que le di infinita caña), pero despues de jugar al Cyberpunk todo me sabe a menos
0 K 11
antesdarle #1 antesdarle *
Ya estamos un poco cansados de tanta filtración. Como vayan por el camino del GTA VI anda y que se lo coman. Moviendo proyectos millonarios y con tanta gilipollez. De ahora me han filtrado y me da ansiedad. Pon una fecha de estreno para tu puto juego, cumple y deja de marear tanto.
0 K 9
IndominusRex #2 IndominusRex
#1 Estoy de acuerdo. Sin embargo, es la primera vez en 18 años de espera que le tengo cierta fe a estos rumores. Puede que esta vez ya no sea un meme. Creo que ni siquiera lo van a anunciar, va a salir así sin previo aviso. Ese día explota internet, seguro. Ojalá...
0 K 13
antesdarle #5 antesdarle *
#2 yo de Valve 0 confianza y menos de Instant-Gaming que se dedican a ofertar códigos de peña que se los han dado los propios estudios para reseñar los juegos. Unos ladrones de manual. Y quizá a Valve con lo que mueve se la traiga al pairo pero ya está bien de tratar a toda esta gente como si tuvieran 15 años encerrados en un cuerpo de un señor de 50.
Para el que no lo sepa instant gaming básicamente su modelo de negocio es, estudio contacta con X persona para promocionar su juego y le da un código para que lo descargue, esta persona coge el código y lo mete aquí a la venta. Por eso son mucho más barato que en Steam, Xbox o Play.
0 K 9
andando #4 andando
#1 Jajaja ojalá y fuese como GTAVI, la gente lleva esperando HL3 desde 2007... y no han anunciado nada de nada, que yo sepa
2 K 31
antesdarle #6 antesdarle *
#4 el GTA VI ya lo puedes esperar el año que viene que te vas a reír. Pero eso si es que les filtraron el trailer, es que tengo unos comunistas que montaron un sindicato para reclamar derechos, que si trabajadores me criticaron en un foro y los tuve que despedir, aunque gano miles de millones pero tengo mucha ansiedá. Anda y que les follen.
0 K 9

menéame