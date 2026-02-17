Haier, el mayor fabricante de electrodomésticos de línea blanca del mundo

Una marca de electrodomésticos que cada vez es más común ver en las tiendas. En el imaginario común del palurdiño europeo medio es una marca chinorris que aspira algún día a medirse con los gigantes del sector, europeos y coreanos. En realidad, Haier, bajo su enseña principal o sus submarcas (compró la italiana Candy y la división de electrodomésticos de General Electric) es el mayor fabricante de línea blanca del mundo. El segundo es Midea (conglomerado industrial chino que compró la joya industrial de los robots industriales alemanes, Kuka).