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Hacienda ingresó 2.300 millones más al no actualizar el IRPF a la inflación en el 2025

La recaudación crece en 6.200 millones al año por nuevos impuestos y subidas

| etiquetas: hacienda , irpf
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5 comentarios
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
Para educación, sanidad e infraestructura



xD xD xD xD
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#4 Tensk
#2 El estado, me refiero al estado.

Sólo con eso ya es mucho más de lo que dijeron hace un tiempo que había que gastar en mantenimiento de carreteras

Hay que decirlo más.
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#1 Tensk
Eso es que progresa.
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Quepasapollo #2 Quepasapollo
#1 alguno más que otro :troll:
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FunFrock #5 FunFrock
Hay q pagar a las putas de los ministros
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