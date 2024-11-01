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Hacienda gana a Telemadrid en los tribunales y deberá pagar al fisco 17 millones de euros

Hacienda gana a Telemadrid en los tribunales y deberá pagar al fisco 17 millones de euros

Era “un sujeto pasivo dual” porque tenía y tiene como objeto social no solo la prestación de servicios públicos de radio y televisión sino también otras actividades que comprenden intervenir en el mercado de la publicidad y en el de la comercialización y venta de sus propios productos. Para Hacienda, esta segunda actividad del ente público tiene la consideración de actividad económica.

| etiquetas: telemadrid , hacienda , multa , 17 millones
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5 comentarios
21 5 0 K 144 actualidad
#1 laruladelnorte
Telemadrid intentó 'colar' como “espacios de carácter comercial” gran cantidad de programas, como los informativos, los deportes, el entretenimiento o el cine emitido. Mientras que los espacios con fines públicos los restringía a programas educativos o culturales. Buscaba que en esa dualidad ganara peso el ámbito comercial para poder deducirse un mayor porcentaje del IVA.
Pero, según la resolución, el Tribunal Económico-Administrativo Central, organismo residenciado en el Ministerio de Hacienda, no aceptó esa triquiñuela.

Trileros intentando colarsela a Hacienda.
4 K 63
MellamoMulo #3 MellamoMulo
#1 Hacienda es comunista
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#4 Grahml *
#1 El tema es que esas mierdas la tienen que pagar los ciudadanos.

Ahora, simplemente queda decir que disfruten lo votado.
3 K 51
#2 vGeeSiz
Mano izquierda pagando a mano derecha xD
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#5 bibubibu
Os van a birlar a los madrileños, 17 millones para pagarle a hacienda.
0 K 7

menéame