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¿Qué hacen estos jóvenes modernos abriendo negocios condenados a la ruina?
Quioscos, tiendas de fotografía, librerías, fruterías en mercados... Estos comercios parecían abocados a la desaparición, pero cada vez atraen más a las nuevas generaciones
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etiquetas
:
negocios
,
ruinosos
,
jóvenes
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#2
Supercinexin
A ver, o lo abres tú, o lo abren Mustafá, Ahmed, Wilson o el Señor Chang.
Bien por esos jóvenes.
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#4
DayOfTheTentacle
#2
trabajarán/vivirán en esos negocios las mismas horas?
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#1
Skiner
*
De toda la lista las fruterías nunca han estado abocadas a la desaparición.
Menuda majadería.
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#5
antesdarle
Blanqueando capital de dudosa procedencia, siguiente pregunta
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#3
Setis
Estos jóvenes modernos haciendo lo que quieren y no lo que les mandamos. En mis tiempos eran obedientes!
Panfleto viejo para un mundo en extinción.
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Bien por esos jóvenes.
Menuda majadería.
Panfleto viejo para un mundo en extinción.