edición general
3 meneos
103 clics

¿Qué hacen estos jóvenes modernos abriendo negocios condenados a la ruina?

Quioscos, tiendas de fotografía, librerías, fruterías en mercados... Estos comercios parecían abocados a la desaparición, pero cada vez atraen más a las nuevas generaciones

| etiquetas: negocios , ruinosos , jóvenes
2 1 5 K -3 actualidad
5 comentarios
2 1 5 K -3 actualidad
Supercinexin #2 Supercinexin
A ver, o lo abres tú, o lo abren Mustafá, Ahmed, Wilson o el Señor Chang.

Bien por esos jóvenes.
2 K 48
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#2 trabajarán/vivirán en esos negocios las mismas horas?
0 K 9
Skiner #1 Skiner *
De toda la lista las fruterías nunca han estado abocadas a la desaparición.
Menuda majadería. :shit:
2 K 29
antesdarle #5 antesdarle
Blanqueando capital de dudosa procedencia, siguiente pregunta
0 K 10
#3 Setis
Estos jóvenes modernos haciendo lo que quieren y no lo que les mandamos. En mis tiempos eran obedientes!

Panfleto viejo para un mundo en extinción.
0 K 8

menéame