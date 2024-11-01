edición general
Hace dos décadas, los canis inundaron España de motos trucadas. Hoy las venden por un pastizal

Si sabes lo que es una Yamaha Jog, una Aerox o una Piaggio Zip, lo siento mucho: tienes ya una edad. Entre los 90 y los 2.000 los jóvenes españoles podían obtener su licencia de ciclomotor a partir de los 14 años, y la scooter de 49cc se convirtió en objeto de culto... y trucado.

hdblue #2 hdblue
psss, psss. al autor de la noticia. los 90 fueron hace 26-36 años, Siento ser yo el que te diga que somos viejos xD
josde #8 josde
Yo tenia una derbi antorcha trucada a 74cc que no había ni dios que me cogiera, me la robaron.
Apotropeo #11 Apotropeo
#8 Pues sí que te la cogieron.
xD xD xD
#5 T3rr0rz0n3
tenia yo una rieju trucada a 75cc a los 14 años, luego la vendí cuando ya tuve el permiso para motos grandes.
mastodonte #3 mastodonte
Vendo Opel Corsa
josde #7 josde
#3 Tiene ruedas.
ElBeaver #1 ElBeaver
¿Cuántos chicos de 14 años no llegaron a cumplir más años por culpa de esas máquinas infernales?
#4 Tensk
#1 Yo sé de uno que se quedó en el sitio con 15 años, no lo conocía ni de vista, pero es que, a ver, con esa edad ya incluso había cogido el coche del padre sin éste saberlo y se lo había estampado, era cuestión de tiempo, no de las "máquinas infernales".

Máquina que yo tuve con 16, que en mi caso el dueño anterior la había preparado de tal manera que podía pasar de los 100 y en toda la panda de colegas que teníamos motos, ninguno se mató, como mucho algún arrastrón.

El problema no eran las "máquinas infernales", era el no tener dos dedos de frente.
#6 mcfgdbbn3 *
Visto que he llegado tarde a las motos trucadas, invertiré en patinetes #trucados. :-P
johel #10 johel *
Podriamos decir que hemos democratizado las consecuencias de las mierdas trucadas porque tras tantos años ahora te puede pasar por encima un puto patinete como conductor o como peaton.
Igual que ahora antes tambien podian acabar en el suelo al tomar una curva sin que los tocases, mientras esperabas tranquilamente en un semaforo y acabar en un juicio porque sus papis no querian pagar las consecuencias.
#12 tol_ondro
Los canis, los pijos y todo cristo, ir andando era de parguelas.

Yo, pues una Puch Cóndor que me enseñó que no debía tener más motos, bastante suerte tuve para lo bobo que estaba.
ElBeaver #13 ElBeaver
La DGT publica cada año un balance detallado. Si consultas las estadísticas de la década de los 90, verás que el ciclomotor era el vehículo con el crecimiento de siniestralidad más preocupante.

Dato de 1993: Según el informe de ese año, hubo 14.697 víctimas (entre muertos y heridos) implicadas en accidentes de ciclomotor. En esa época, los fallecidos en ciclomotor oscilaban habitualmente entre los 400 y los 500 anuales.

Dato de 1998: Fue uno de los años más negros. Solo en accidentes de moto y ciclomotor, España registraba cifras que hoy triplican o cuadruplican las actuales.
