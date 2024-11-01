Hace dos décadas, los canis inundaron España de motos trucadas. Hoy las venden por un pastizal

Si sabes lo que es una Yamaha Jog, una Aerox o una Piaggio Zip, lo siento mucho: tienes ya una edad. Entre los 90 y los 2.000 los jóvenes españoles podían obtener su licencia de ciclomotor a partir de los 14 años, y la scooter de 49cc se convirtió en objeto de culto... y trucado.
Máquina que yo tuve con 16, que en mi caso el dueño anterior la había preparado de tal manera que podía pasar de los 100 y en toda la panda de colegas que teníamos motos, ninguno se mató, como mucho algún arrastrón.
El problema no eran las "máquinas infernales", era el no tener dos dedos de frente.
Igual que ahora antes tambien podian acabar en el suelo al tomar una curva sin que los tocases, mientras esperabas tranquilamente en un semaforo y acabar en un juicio porque sus papis no querian pagar las consecuencias.
Yo, pues una Puch Cóndor que me enseñó que no debía tener más motos, bastante suerte tuve para lo bobo que estaba.
Dato de 1993: Según el informe de ese año, hubo 14.697 víctimas (entre muertos y heridos) implicadas en accidentes de ciclomotor. En esa época, los fallecidos en ciclomotor oscilaban habitualmente entre los 400 y los 500 anuales.
Dato de 1998: Fue uno de los años más negros. Solo en accidentes de moto y ciclomotor, España registraba cifras que hoy triplican o cuadruplican las actuales.