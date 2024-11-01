Hace dos décadas, los canis inundaron España de motos trucadas. Hoy las venden por un pastizal

Si sabes lo que es una Yamaha Jog, una Aerox o una Piaggio Zip, lo siento mucho: tienes ya una edad. Entre los 90 y los 2.000 los jóvenes españoles podían obtener su licencia de ciclomotor a partir de los 14 años, y la scooter de 49cc se convirtió en objeto de culto... y trucado.