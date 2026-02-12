edición general
7 meneos
14 clics
Hace 87 años: Cuando las bombas masacraron la estación de tren de Xàtiva

Hace 87 años: Cuando las bombas masacraron la estación de tren de Xàtiva  

Hoy se cumplen 87 años del terrible suceso, registrado cuando la Guerra Civil ya estaba finiquitada

| etiquetas: xàtiva , bombardeo , fascismo , franco , españa , golpe
5 2 0 K 140 cultura
sin comentarios
5 2 0 K 140 cultura

menéame