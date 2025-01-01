"Había cadáveres por todas partes": la BBC reconstruye lo que ocurrió dentro de Evin, una de las prisiones más infames de Irán en la que murieron 80 personas en un ataque de Israel

"Para mí, el infierno no fue el momento en que Israel atacó; el infierno fue el momento en el que no nos abrieron la puerta (de la celda)", declaró a la BBC Motahareh Goonei, una activista política que se encontraba en régimen de aislamiento en la prisión de Evin en el momento de un ataque israelí. Goonei había sido detenida diez días antes luego de publicar un mensaje en su cuenta de X en el que criticaba al gobierno iraní. El 23 de junio, en las últimas horas de la guerra de 12 días entre Irán e Israel, el ejército israelí atacó.