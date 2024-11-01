edición general
Qué ha pasado con Elisa Beni (Ignacio Escolar)

Tras más de una década como columnista, esta semana hemos comunicado a Elisa Beni que prescindimos de su colaboración tras sus desprecios públicos y constantes hacia el trabajo que hacemos en la redacción de elDiario.es

YSiguesLeyendo
Nachete, que digo yo que si tienes que dedicar espacio en tu periódico a escribir un artículo para explicar por qué prescindes de una columnista... todo aquello que se tiene que explicar, y que debe hacerlo el director del medio en el propio medio es porque muy claro o muy limpio no parece estar... si fuera tan claro, no tendrías que estar tú defendiendo la actuación de tu medio con esta periodista... no sé, conozco muy pocos casos donde un director de un periódico, aunque sea digital, tenga que ponerse a escribir parrafadas para justificar que ya no cuenta con un columnista. pero bueno, oye, que si así lo necesitan tus lectores, pues eso es que va bien, porque cuando el medio se convierte en la noticia, entonces todo cuadra, no?
amusgada
#1 es que conoces pocos casos de transparencia y rendición de cuentas. Viendo ´como se ponía la gente por aquí mismo estos días con la "censura" y qué horror tener una línea editorial, pues parece que es necesario, porque estaba haciendo precisamente lo que le reclamaban sus detractores, darle espacio a alguien aunque cambiase su propia opinión y fuese una voz discordante que molestaba a los lectores, por pluralidad...

" En esa reunión con Elisa, le expliqué también que

Fedorito
"Varios medios nos acusan de “censura”, de haberla apartado porque no nos gustaba su opinión."

Pues esos "medios" creo que tienen razón.
flyingclown
#3 Una cosa es opinar diferente y otra boicotear. Si van 4 en un coche y una persona opina que prefiere otro destino no pasa nada, si está persona boicotea el viaje por qué no le gusta lo bajas del coche.
aitkiar
#3 Sin querer defender a Escolar, censura hubiera sido que le hubieran mutilado las columnas de opinión que escribía, o que le hubieran dicho que una columna no se la publicaban.
Prescindir de alguien porque te va poniendo a parir en público es lo más normal del mundo. En cualquier otro trabajo, si tu jefe te entera que vas diciendo que hace un trabajo de mierda por ahí, también te pone de patitas en la calle. Y no creo que si en lugar de "periodistas" habláramos por ejemplo de albañiles, estuvieramos hablando de censura.
El_dinero_no_es_de_nadie
No tan fuerte Nachete
alcama
La han despedido por opinar libremente fuera del medio en el que escribe.
Esto es una purga
