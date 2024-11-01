Qué ha pasado con Elisa Beni (Ignacio Escolar)

Tras más de una década como columnista, esta semana hemos comunicado a Elisa Beni que prescindimos de su colaboración tras sus desprecios públicos y constantes hacia el trabajo que hacemos en la redacción de elDiario.es
| etiquetas: elisa beni , ignacio escolar , periodismo
" En esa reunión con Elisa, le expliqué también que
… » ver todo el comentario
Tras más de una década como columnista, esta semana hemos comunicado a Elisa Beni que prescindimos de su colaboración tras sus desprecios públicos y constantes hacia el trabajo que hacemos en la redacción de elDiario.es
Pues esos "medios" creo que tienen razón.
Prescindir de alguien porque te va poniendo a parir en público es lo más normal del mundo. En cualquier otro trabajo, si tu jefe te entera que vas diciendo que hace un trabajo de mierda por ahí, también te pone de patitas en la calle. Y no creo que si en lugar de "periodistas" habláramos por ejemplo de albañiles, estuvieramos hablando de censura.
Esto es una purga