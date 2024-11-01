Ha muerto Yoshihisa Kishimoto, el creador de Double Dragon y Kunio Kun (River City Ransom), a los 64 años

Yoshihisa Kishimoto, autor de juegos como Double Dragon y River City Ransom, ha fallecido a los 64 años. Sin Kishimoto, los beat’em ups nunca se hubiesen consolidado. Y fue gracias a dos títulos: Kunio-kun (River City) y Double Dragon. En los 80 fichó por Data East sus vivencias juveniles (y su pasión por Bruce Lee) dieron lugar a la recreativa Nekketsu Kōha Kunio-kun (1986) y primero de muchos juegos de peleas callejeras. Kishimoto depuró esa fórmula en Double Dragon (1987), un juego que hizo del beat’em up la estrella de los recreativos