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Ha muerto Yoshihisa Kishimoto, el creador de Double Dragon y Kunio Kun (River City Ransom), a los 64 años

Ha muerto Yoshihisa Kishimoto, el creador de Double Dragon y Kunio Kun (River City Ransom), a los 64 años

Yoshihisa Kishimoto, autor de juegos como Double Dragon y River City Ransom, ha fallecido a los 64 años. Sin Kishimoto, los beat’em ups nunca se hubiesen consolidado. Y fue gracias a dos títulos: Kunio-kun (River City) y Double Dragon. En los 80 fichó por Data East sus vivencias juveniles (y su pasión por Bruce Lee) dieron lugar a la recreativa Nekketsu Kōha Kunio-kun (1986) y primero de muchos juegos de peleas callejeras. Kishimoto depuró esa fórmula en Double Dragon (1987), un juego que hizo del beat’em up la estrella de los recreativos

| etiquetas: yoshihisa kishimoto , double dragon , kunio kun , river city , renegade
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3 comentarios
17 2 0 K 188 actualidad
cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos
Double.Dragon...anda que no me he gastado monedas de 25 pelas por su culpa. Cuando me monte la maca en casa vicie a mi hija pequeña a dobles y era el juego de matar!!
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carademalo #2 carademalo
Ostras, ¿seguía vivo? Pensé que le había dado un infarto cuando vio la película.
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Cabre13 #3 Cabre13
Nunca había buscado info sobre él, pero soy muy fan de los Kunio Kun/River City y ese pedazo de subgénero que se sacó de la manga.
Me encantan los beat'em up y los Double Dragon son juegazos; pero desde crío me encantaron los muñecos cabezones del River City y me flipa tantísimo su concepto de mundo abierto, facciones, mejora del personaje, desbloqueo de nuevos y pequeños secretos que vas encontrando por ahí que a día de hoy sigo jugando a sus derivados y secuelas. Conozco montones de beat'em…  media   » ver todo el comentario
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menéame