¿Ha llegado la avispa asiática a tu municipio? En seis años ha duplicado su área de expansión

La especie invasora se ha extendido por el norte de España, además de aparecer en puntos de Cáceres y Badajoz. Su detección temprana es vital para cortar su avance

