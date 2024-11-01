Qué es la gymtimidación o por qué a algunos le da miedo ir al gimnasio

Este sentimiento de Gymtimidación puede ser la causa de que algunas personas eviten ir a un centro deportivo o gimnasio, a pesar de que necesiten mejorar su salud física y emocional. Autoconciencia, miedo al juicio o comparaciones son algunos de los motivos por los que algunos temen ir al gimnasio.
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Meterte en las máquinas sin tener mucha idea y cierta aversión, es cierto que intimida y se acaba dejando.
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