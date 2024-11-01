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Qué es la gymtimidación o por qué a algunos le da miedo ir al gimnasio

Este sentimiento de Gymtimidación puede ser la causa de que algunas personas eviten ir a un centro deportivo o gimnasio, a pesar de que necesiten mejorar su salud física y emocional. Autoconciencia, miedo al juicio o comparaciones son algunos de los motivos por los que algunos temen ir al gimnasio.

| etiquetas: gymtimidación , miedo , gimnasio
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11 comentarios
2 1 3 K 13 ocio
#6 pcmaster *
¿Hemos de seguir inventando palabros nuevos para cada chorrada?

dle.rae.es/palabro
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elgranpilaf #7 elgranpilaf
#6 Ya no saben que inventar. Cada vez hay más tonterías
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#11 rystan
#6 Son necesarios para el marketing.
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#5 encurtido
Llevo yendo al gimnasio desde la universidad (habré estado en más de 10 por las mudanzas) y siempre ha habido gente de todas las edades y condiciones: gymbros pero también gente mayor, amas de casa, gente rehabilitándose. Nunca había conocido esta tontada de la gymtimidación, principalmente porque cada uno va por una razón, el fitness es poco competitivo con por ejemplo el otro deporte que he prácticado mucho, el fútbol, ahí si eres malo sí que directamente te pueden mandar a paseo tus…   » ver todo el comentario
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#1 Leclercia_adecarboxylata *
Voy al gimnasio después de 1 año pagándolo sin ir, deseadme suerte. Estoy gymtimidado, espero desgymtimidarme dentro de poco.
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Connect #8 Connect
#1 Métete en una clase dirigida. Si te da introversión, te colocas al final de todo, y listos. Con el tiempo verás que irás ganando confianza, que hay mucha gente igual y que incluso mas de uno/a peor!
Meterte en las máquinas sin tener mucha idea y cierta aversión, es cierto que intimida y se acaba dejando.
Clases dirigidas con 20 personas más: mano de santo!
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Gry #9 Gry
Cansa...
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El_pofesional #2 El_pofesional *
¿Qué necesidad hay de escribir gym con "y" en ese palabro inventado? Cómo nos gusta ser vasallos de lo USAno cada vez que podemos...
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#10 rystan
#2 El palabro está inventado en inglés. Perdón, in english. Para su traducción al castallanu propongo acojone por machaque.
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u_1cualquiera #4 u_1cualquiera
Hazte runner :roll:
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CharlesBrowson #3 CharlesBrowson
excusas fanegas
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menéame