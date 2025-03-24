Gwen Stefani ahora es conservadora… ¿o siempre lo fue?

Gwen Stefani está plenamente dedicada a su etapa conservadora, tanto que ha publicado un disco de country (no muy bueno) y, recientemente, ha publicado un tuit alabando el trabajo del comentarista político conservador Tucker Carlson. Además, se dedica a promocionar la app para rezar del actor Mark Wahlberg, Hallow, porque no hay nada más espiritual que orar previo pago. El trabajo de hemeroteca de Bernstein descubre que Gwen realizó numerosas declaraciones conservadoras en la época de No Doubt, una "Orange County Girl".
| etiquetas: gwen stefani , no doubt , maga , religión , decepción , locura o estupidez