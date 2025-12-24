Gustavo Petro hizo invitación a retornar a los colombianos que viven en Argentina, Chile y Estados Unidos: “Van a emprender pogromos”  

En medio de su alocución oficial, el jefe de Estado sostuvo: “Invito a la ciudadanía colombiana que vive en Argentina, Chile y Estados Unidos a retornar a Colombia. Viven mejor acá. Los cambios políticos de allá van a coger la colombianidad como enemiga" y advirtiendo que “Estados Unidos, Argentina y Chile van a emprender pogromos contra la sociedad colombiana".