Gustavo Petro hizo invitación a retornar a los colombianos que viven en Argentina, Chile y Estados Unidos: “Van a emprender pogromos”

En medio de su alocución oficial, el jefe de Estado sostuvo: “Invito a la ciudadanía colombiana que vive en Argentina, Chile y Estados Unidos a retornar a Colombia. Viven mejor acá. Los cambios políticos de allá van a coger la colombianidad como enemiga" y advirtiendo que “Estados Unidos, Argentina y Chile van a emprender pogromos contra la sociedad colombiana".

azathothruna #1 azathothruna
En gringolandia si que si habra eso.
Es triste que el pueblo llano no entienda lo que va a pasar a los "no caucasicos" en esos lares.
0 K 11
#3 yarkyark *
Petro está cagando fuera del tiesto. Y es una pena. Esperaba más de el.
0 K 11
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
eh! petro! se te olvida Españita! que aqui ya estamos mu apretaos
1 K 6
#4 Perrota
#2 Puedes irte tu, que nos sale más barato.
1 K 17
CharlesBrowson #5 CharlesBrowson
#4 o tu tambien puedes pirarte, no?
0 K 7

