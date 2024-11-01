edición general
2 meneos
19 clics

Un gusano podría tener el secreto de cómo comer para envejecer mejor

Un estudio realizado en el gusano C. elegans muestra que aquellas comidas que suponen un pequeño estrés le ayudan a envejecer mejor.

| etiquetas: investigación , alimentos , envejecimiento
1 1 0 K 23 ciencia
4 comentarios
1 1 0 K 23 ciencia
ewok #1 ewok
Humus. Es buenísimo.
1 K 22
tul #3 tul
#1 tambien puedes masticar los garbanzos antes de tragarlos xD
0 K 17
Cehona #4 Cehona
Los mejores gusanos fueron programados en C y C++
Para empezar
es.scribd.com/document/199450884/Gusano-Basico
0 K 13

menéame