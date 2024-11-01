·
7842
clics
Los cuatro motores se apagaron a 37.000 pies de altura, y el anuncio del capitán se convirtió en la comunicación más tranquila de la historia de la aviación
5225
clics
[Pantomima Full] Evento de empresa
4312
clics
Menéame cumple 20 años
4477
clics
El barco que naufragó porque un rey no quiso hacer caso a sus ingenieros
3556
clics
Patatas a lo pobre: una receta barata y sin alardes
más votadas
1201
RTVE confirma que España no participará en Eurovisión 2026 tras la votación que permite participar a Israel
931
Países Bajos hace oficial su retirada de Eurovisión 2026
714
Empleados del Hospital de Torrejón ( Comunidad Autónoma de Madrid, gobernada por el PP de Ayuso) recibieron la orden de reutilizar material sanitario de un solo uso para aumentar beneficios
774
Irlanda se retira de Eurovisión 2026
555
Eslovenia confirma su retirada de Eurovisión 2026
Un gusano podría tener el secreto de cómo comer para envejecer mejor
Un estudio realizado en el gusano C. elegans muestra que aquellas comidas que suponen un pequeño estrés le ayudan a envejecer mejor.
investigación
alimentos
envejecimiento
ciencia
#1
ewok
Humus. Es buenísimo.
#3
tul
#1
tambien puedes masticar los garbanzos antes de tragarlos
#2
Jointhouse_Blues
#1
#4
Cehona
Los mejores gusanos fueron programados en C y C++
Para empezar
es.scribd.com/document/199450884/Gusano-Basico
