Guillermo Rico, finalista del premio al Mejor Docente de España: «El acoso escolar es una preocupación real y hay que estar muy pendientes»

Guillermo Rico es profesor del colegio La Gesta de Oviedo, donde ya lleva seis cursos impartiendo clase. Previamente estuvo en otros concejos asturianos como San Antolín de Ibias Porrúa y, antes incluso, en Madrid. Este maestro es uno de los 10 finalistas del prestigioso premio Educa Abanca 2025 al Mejor Docente de España en la categoría de Educación Primaria. El 31 de enero de 2026 se entrega un galardón que, como él mismo admite, le hace más ilusión «por el colegio» y por el mensaje colectivo que lanza acerca de su profesión que por él mismo.