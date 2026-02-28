edición general
Guterres pide el "cese inmediato de las hostilidades"

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este sábado el «cese inmediato de las hostilidades» y condenó la escalada militar en Oriente Medio tras «el uso de la fuerza por parte de EE.UU. e Israel contra Irán, así como la posterior respuesta iraní en la región». Guterres advirtió en un comunicado de que «la situación pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales»

cocolisto #3 cocolisto *
Joder con el puto lenguaje manipulador.¡No son hostilidades ni una escalada,es una agresión criminal asesinando inocentes!Que forma de corromper el lenguaje.No se quiénes son peores,si los asesinos o quien manipula el lenguaje.
Nos la meten doblada y no nos enteramos.
mmlv #1 mmlv
condenó la escalada militar en Oriente Medio tras «el uso de la fuerza por parte de EE.UU. e Israel contra Irán, así como la posterior respuesta iraní en la región»

¿Y qué se supone que tiene que hacer Irán? ¿ Dejarse masacrar e invadir?
#2 Leclercia_adecarboxylata
Leí Guarretes.
#4 Toponotomalasuerte
Que lo ponga donde kofi anan dijo que no se invadiera Irak. Justo al lao. Para que EEUU pueda mearse en las dos sin mucho esfuerzo.
