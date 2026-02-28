Guterres pide el "cese inmediato de las hostilidades"

El secretario general de la ONU, António Guterres, pidió este sábado el «cese inmediato de las hostilidades» y condenó la escalada militar en Oriente Medio tras «el uso de la fuerza por parte de EE.UU. e Israel contra Irán, así como la posterior respuesta iraní en la región». Guterres advirtió en un comunicado de que «la situación pone en riesgo la paz y la seguridad internacionales»