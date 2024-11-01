Las guerras culturales de Ayuso: de atacar al PSOE por Salazar a la defensa cerrada de Julio Iglesias

La presidenta madrileña que arremetió, junto a su núcleo duro, contra los socialistas a raíz de la investigación de elDiario.es sobre el supuesto acoso del ex alto cargo de Moncloa se erige ahora en defensora de Julio Iglesias tras las acusaciones de abusos sexuales de dos mujeres que trabajaron para él.
| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , abusos sexuales
MAR y su séquito de marionetas lo cumplen a la perfección.
El PSOE ataca a Julio Iglesias (y ahora a Ayuso por defenderlo) y ningunea a las víctimas de Salazar y otros de los suyos.
En fin hipocresía en ambos lados.