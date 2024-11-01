edición general
7 meneos
13 clics
Las guerras culturales de Ayuso: de atacar al PSOE por Salazar a la defensa cerrada de Julio Iglesias

Las guerras culturales de Ayuso: de atacar al PSOE por Salazar a la defensa cerrada de Julio Iglesias

La presidenta madrileña que arremetió, junto a su núcleo duro, contra los socialistas a raíz de la investigación de elDiario.es sobre el supuesto acoso del ex alto cargo de Moncloa se erige ahora en defensora de Julio Iglesias tras las acusaciones de abusos sexuales de dos mujeres que trabajaron para él.

| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , abusos sexuales
5 2 1 K 71 politica
4 comentarios
5 2 1 K 71 politica
Thornton #1 Thornton
Pra Ayuso, la credibilidad del eldiario.es depende de si el perjudicado por sus noticias es de izquierdas o de derechas. :shit:  media
1 K 37
#2 Piscardo_Morao
A Ayuso se le puede pedir que insulte, que hable borracha en actos públicos, que le regale dinero a la sanidad privada, que deje morir a ancianos que no tenían un seguro privado, pero ¿coherencia?, no se le puede pedir porque ni sabe lo que es.
1 K 26
frg #4 frg *
Lo importante es que hablen de tí, aunque sea mal.

MAR y su séquito de marionetas lo cumplen a la perfección.
0 K 12
#3 poxemita
Esto es un viaje de ida y vuelta. Ayuso defiende a Julio Iglesias (debería defenderse él en los tribunales) y ataca al PSOE por Salazar.

El PSOE ataca a Julio Iglesias (y ahora a Ayuso por defenderlo) y ningunea a las víctimas de Salazar y otros de los suyos.

En fin hipocresía en ambos lados.
0 K 11

menéame