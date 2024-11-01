La guerra de Trump por el petróleo acelera la crisis climática y de Europa

Los movimientos de Donald Trump no son improvisados ni erráticos. Detrás de cada gesto se esconde un cálculo frío y coherente con un único objetivo: restaurar la hegemonía energética de Estados Unidos. El nombramiento de Chris Wright —CEO de la petrolera Liberty Energy— como secretario de Energía no ha sido una anécdota, sino una declaración de intenciones. Tampoco es casualidad que las grandes empresas del petróleo financiaran la campaña electoral de Trump. Hoy, la Casa Blanca les devuelve el favor.