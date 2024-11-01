edición general
6 meneos
3 clics
La guerra de Trump por el petróleo acelera la crisis climática y de Europa

La guerra de Trump por el petróleo acelera la crisis climática y de Europa

Los movimientos de Donald Trump no son improvisados ni erráticos. Detrás de cada gesto se esconde un cálculo frío y coherente con un único objetivo: restaurar la hegemonía energética de Estados Unidos. El nombramiento de Chris Wright —CEO de la petrolera Liberty Energy— como secretario de Energía no ha sido una anécdota, sino una declaración de intenciones. Tampoco es casualidad que las grandes empresas del petróleo financiaran la campaña electoral de Trump. Hoy, la Casa Blanca les devuelve el favor.

| etiquetas: cambio climatico , guerra , trump , estados unidos
6 0 0 K 78 politica
2 comentarios
6 0 0 K 78 politica
sotillo #1 sotillo
Entre el complejo de fabricantes de armas y los del petróleo han secuestrado el país y medio mundo
0 K 11
beltzak #2 beltzak
Europa debería poner 1 billón de euros en marcha para la transición a energías renovables. Placas solares en todos los techos, coches y motos eléctricos obligatorio para todo los que tengan una renta superior X, congelar los precios para todos los productos estratégicos para esta transición, poner cargadores por doquier y subvenciones a todos los que tengan una renta menor a Y.

Como con el COVID pero para dejar toda Europa sin necesidad de comprar/consumir combustibles fósiles.

Pero vamos, con sobornar a un par de docenas de políticos corruptos lo más probable es que le pongan un impuesto al sol.
0 K 8

menéame