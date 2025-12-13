edición general
1 meneos
29 clics

La guerra que el Reino Unido ganó en tres cuartos de hora

Dice el refrán que no hay mal que cien años dure, pero en el caso de la guerra anglo-zanzibareña, la cosa acabó casi antes de haber empezado. Duró menos que un capítulo de The Crown. Las fuentes difieren, pero la duración estimada del conflicto oscila entre los treinta y ocho y los cuarenta y tres minutos, segundo arriba o abajo. Si pestañeas, te lo pierdes. Era el 27 de agosto de 1896, la guerra empezó a la hora de desayunar, y para cuando estaban en el segundo plato de baked beans, la contienda había concluido.

| etiquetas: , reino unido , guerra , zánzibar
1 0 0 K 19 cultura
4 comentarios
1 0 0 K 19 cultura
Golan_Trevize #2 Golan_Trevize
Qué tiempos aquellos, en los que Reino Unido era "jrande".

Deberían salirse de la Unión Europea o argo para volver a ser jrandes again.
0 K 14
tul #3 tul
#2 ahora lo único grande que tienen son sus mentiras
0 K 15
ccguy #1 ccguy
A ver el mongolito que persigue a este blog lo que tarda...
1 K 12
blak #4 blak
#1 yo a alguien que es capaz de escribir esto tampoco pienso darle más voz www.libertaddigital.com/opinion/2025-10-04/diego-gonzalez-mugre-colau-
0 K 9

menéame