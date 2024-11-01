La 'guerra' PP-PSOE llega al jamón ibérico: polémica con Agricultura por el posicionamiento de Extremadura y Andalucía

Andalucía y Extremadura han exigido a Planas "una rectificación" del acta de la reunión de la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada celebrada el pasado 20 de agosto, que avaló las propuestas de la DOP salmantina. Según fuentes de ambas ejecutivos, no votaron a favor y se abstuvieron. Además cuestionan parte de la tramitación realizada y piden que los cambios de Guijuelo se sometan al procedimiento nacional de oposición, para que las otras DO de ibérico puedan opinar.