La 'guerra' PP-PSOE llega al jamón ibérico: polémica con Agricultura por el posicionamiento de Extremadura y Andalucía

Andalucía y Extremadura han exigido a Planas "una rectificación" del acta de la reunión de la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada celebrada el pasado 20 de agosto, que avaló las propuestas de la DOP salmantina. Según fuentes de ambas ejecutivos, no votaron a favor y se abstuvieron. Además cuestionan parte de la tramitación realizada y piden que los cambios de Guijuelo se sometan al procedimiento nacional de oposición, para que las otras DO de ibérico puedan opinar.

| etiquetas: guerra jamón , politicos , dop guijuelo , cambios reglamento
6 comentarios
Trigonometrico #2 Trigonometrico
No he entrado a la noticia y no sé de qué va la discusión pero, para eso están los partidos políticos, para discutir las opciones.

Aunque sería importante que llegaran a una conclusión o acuerdo final para los dos partidos.
autonomator #3 autonomator *
#2 quieren vender más jamón y con más margen pero la pureza que hay en la Denominación de origen Guijuelo (que decidieron en su dia los productores para protegerse) no les deja. Así que si cambian la DO la trampa les sale a ganar.
Las ventajas de ponerte tú las reglas, que si no te valen las cambias cuando quieras y si sale mal le lloras a paápa y le pides pasta.

*Lo del partidismo ya es cosa del panfleto este de 20min que es más sensacionalista que los titulares del fútbol.
#6 concentrado
#3 El panfleto 20 minutos se reparte en muchas bocas de metro, especialmente del sur de la ciudad de Madrid. Ayuso sabe perfectamente quien lo lee, por eso lo financia de una forma que el panfleto no puede rechazar.
autonomator #4 autonomator
#2 veo que las otras DO no han recibido bien el cambio.
Algo habrá por tierras Charras que hace más y mejor lobby (o gasta más pasta).
Porque esto a fin de cuentas es un tema de pasta como el 99.9% de las cosas.

"Por esta razón, ha criticado que el Ministerio haya amparado un cambio en el pliego de condiciones de la DOP Guijuelo, que permite, por un lado, bajar la pureza racial, abriendo la puerta a la raza Duroc; y por otro, intensificar la producción en la dehesa, dando cabida hasta a…   » ver todo el comentario
Lamantua #5 Lamantua *
Voto bulo. El PPSOE no están ni estarán en guerra nunca. Son socios de por vida aquí y en Bruselas. Mucho guau guau de cara a sus hooligans.
#1 tromperri
Feijoo de charco en charco… y en cada charco que pisa le deja unos votos más a la extrema derecha. Que incompetente.
