La 'guerra' PP-PSOE llega al jamón ibérico: polémica con Agricultura por el posicionamiento de Extremadura y Andalucía

Andalucía y Extremadura han exigido a Planas "una rectificación" del acta de la reunión de la Mesa de Coordinación de la Calidad Diferenciada celebrada el pasado 20 de agosto, que avaló las propuestas de la DOP salmantina. Según fuentes de ambas ejecutivos, no votaron a favor y se abstuvieron. Además cuestionan parte de la tramitación realizada y piden que los cambios de Guijuelo se sometan al procedimiento nacional de oposición, para que las otras DO de ibérico puedan opinar.
| etiquetas: guerra jamón , politicos , dop guijuelo , cambios reglamento
Aunque sería importante que llegaran a una conclusión o acuerdo final para los dos partidos.
Las ventajas de ponerte tú las reglas, que si no te valen las cambias cuando quieras y si sale mal le lloras a paápa y le pides pasta.
*Lo del partidismo ya es cosa del panfleto este de 20min que es más sensacionalista que los titulares del fútbol.
Algo habrá por tierras Charras que hace más y mejor lobby (o gasta más pasta).
Porque esto a fin de cuentas es un tema de pasta como el 99.9% de las cosas.
"Por esta razón, ha criticado que el Ministerio haya amparado un cambio en el pliego de condiciones de la DOP Guijuelo, que permite, por un lado, bajar la pureza racial, abriendo la puerta a la raza Duroc; y por otro, intensificar la producción en la dehesa, dando cabida hasta a… » ver todo el comentario