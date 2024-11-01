edición general
La guerra en Oriente Prximo dispara el precio de la luz un 900% en solo diez das

La guerra en Oriente Próximo dispara el precio de la luz un 900% en solo diez días

El martes el precio medio del megavatio hora alcanzó los 137 euros, frente a los apenas 14 euros del 28 de febrero, antes del inicio del conflicto. Un incremento cercano al 900% en solo diez días, provocado principalmente por el encarecimiento del gas natural. Aunque la guerra pudiera resolverse pronto, el impacto ya es un hecho: la tensión en los mercados energéticos continuará repercutiendo en combustibles, electricidad e hipotecas

ipanies #3 ipanies
En condiciones normales el sistema de fijación de precios en la subasta del pool eléctrico ya es una estafa, ahora mismo es una orgia del fraude al ciudadano!!!
Enhorabuena a todos!!!!! ;)
#5 unocualquierax
#1 #3
Está claro que la guerra es un chollo, que justifica los negocios de las empresas eléctricas, las petroleras, las de armas, etc etc etc.
No es de extrañar que las multinacionales y grandes empresas favorezcan la creación de nuevas guerras sin fin.
Lo tenemos mal.
#1 tropezon
El sistema de subasta de energía haciendo sus milagros para las eléctricas.
Recordemos que tenemos un 55% de producción de energía renovable, pero la subida del gas provoca una subida del 900%

Circulen, circulen, que aquí no ha pasado nada
#2 jfgaliza *
#1 efectivamente, el gobierno está tardando en suprimir el sistema de subasta actual mientras dure el conflicto, o quitar el gas del mismo.
mikelx #6 mikelx
#1 el gas tampoco ha incrementado su precio un 900%
#8 tropezon *
#6 Exactamente, por eso digo que la subida del gas provoca que la luz suba un 900.

Especulación pura y dura, porque si fuera por los costes y teniendo en cuenta la importancia del gas en el "pool" de diferentes energías, tendría que haber subido (el gas).. ¿cuanto? ¿un 2400 %?

Aquí se ve claramente la estafa que hacen las eléctrícas en las subastas
#10 ddomingo
#1 No es tan sencillo. El sistema actual es un bien sistema. Todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. El actual permite que las renovables sean mucho más rentables que otras tecnologías. Eso hace que en el medio largo plazo vayamos a un sistema energético más renovable sostenible e independiente.
cocolisto #7 cocolisto
¿Alguien puede explicar que tengamos la segunda electricidad más cara de Europa?Esto es una captura de pantalla de ahora mismo  media
#9 tropezon
#7 Espera, que ahora llamo al algún CEO de eléctrica que te lo explica... desde su yate. :troll:
aupaatu #4 aupaatu
A ver por donde salen los nacionalpopulistas del Reino de España para justificar su apoyo a genocidas sionistas y Cruzados pedofilos Imperiales.
