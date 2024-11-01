La guerra en Oriente Prximo dispara el precio de la luz un 900% en solo diez das

El martes el precio medio del megavatio hora alcanzó los 137 euros, frente a los apenas 14 euros del 28 de febrero, antes del inicio del conflicto. Un incremento cercano al 900% en solo diez días, provocado principalmente por el encarecimiento del gas natural. Aunque la guerra pudiera resolverse pronto, el impacto ya es un hecho: la tensión en los mercados energéticos continuará repercutiendo en combustibles, electricidad e hipotecas
| etiquetas: guerra , oriente proximo , precio , luz
Enhorabuena a todos!!!!!
Está claro que la guerra es un chollo, que justifica los negocios de las empresas eléctricas, las petroleras, las de armas, etc etc etc.
No es de extrañar que las multinacionales y grandes empresas favorezcan la creación de nuevas guerras sin fin.
Lo tenemos mal.
Recordemos que tenemos un 55% de producción de energía renovable, pero la subida del gas provoca una subida del 900%
Circulen, circulen, que aquí no ha pasado nada
Especulación pura y dura, porque si fuera por los costes y teniendo en cuenta la importancia del gas en el "pool" de diferentes energías, tendría que haber subido (el gas).. ¿cuanto? ¿un 2400 %?
Aquí se ve claramente la estafa que hacen las eléctrícas en las subastas