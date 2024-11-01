La guerra en Oriente Prximo dispara el precio de la luz un 900% en solo diez das

El martes el precio medio del megavatio hora alcanzó los 137 euros, frente a los apenas 14 euros del 28 de febrero, antes del inicio del conflicto. Un incremento cercano al 900% en solo diez días, provocado principalmente por el encarecimiento del gas natural. Aunque la guerra pudiera resolverse pronto, el impacto ya es un hecho: la tensión en los mercados energéticos continuará repercutiendo en combustibles, electricidad e hipotecas