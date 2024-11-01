edición general
La guerra de Israel obliga a los niños de Gaza a trabajar para mantener a sus familias (ENG)

Llevando termos por las calles de la ciudad de Gaza, el adolescente palestino Mohammed Ashour llama a los transeúntes con la esperanza de que compren una taza de su café.

Han devuelto esa zona a la edad de piedra. El gobierno de Israel es nazi lleno de bastardos. Y lo mismos para los ciento de miles de israelís que apoyan ese gobierno con sus votos.

NO es de extrañar que les tengan tanto asco por todos lados.
Bhuvaya #4 Bhuvaya
#2 es lo que buscan activamente: que todo el mundo les odie y obtengan así el doctorado en Victimismo
Lyovin81 #5 Lyovin81 *
Os recuerdo que aquí tenemos al PP de Madrid financiado por el sionismo y a VOX a nivel nacional, que están vendiendo el país a inversores israelíes.
Lo que hemos permitido en Gaza nos va a volver de vuelta dentro de unos años. Y si no, ya lo vereis.

Si alguien cree que el capital israelí, que es de lo que va todo esto, va a dejar de buscar crecimiento en otros paises como ya está sucediendo en Argentina, Portugal y cada vez más en España, es que es muy iluso.
A.more #1 A.more
Maldito por siempre Israel. Pueblo elegido de satanas
Asimismov #3 Asimismov
#1 Yaveh. Elegido por Yaveh.
Satanás solo te susurraalis pensamientos al oído.
