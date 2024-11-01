·
12
meneos
10
clics
La guerra de Israel obliga a los niños de Gaza a trabajar para mantener a sus familias (ENG)
Llevando termos por las calles de la ciudad de Gaza, el adolescente palestino Mohammed Ashour llama a los transeúntes con la esperanza de que compren una taza de su café.
guerra
,
israel
,
niños
,
gaza
,
trabajo
,
economía
,
familia
#2
Connect
Han devuelto esa zona a la edad de piedra. El gobierno de Israel es nazi lleno de bastardos. Y lo mismos para los ciento de miles de israelís que apoyan ese gobierno con sus votos.
NO es de extrañar que les tengan tanto asco por todos lados.
1
K
26
#4
Bhuvaya
#2
es lo que buscan activamente: que todo el mundo les odie y obtengan así el doctorado en Victimismo
1
K
14
#5
Lyovin81
*
Os recuerdo que aquí tenemos al PP de Madrid financiado por el sionismo y a VOX a nivel nacional, que están vendiendo el país a inversores israelíes.
Lo que hemos permitido en Gaza nos va a volver de vuelta dentro de unos años. Y si no, ya lo vereis.
Si alguien cree que el capital israelí, que es de lo que va todo esto, va a dejar de buscar crecimiento en otros paises como ya está sucediendo en Argentina, Portugal y cada vez más en España, es que es muy iluso.
1
K
14
#1
A.more
Maldito por siempre Israel. Pueblo elegido de satanas
0
K
8
#3
Asimismov
#1
Yaveh. Elegido por Yaveh.
Satanás solo te susurraalis pensamientos al oído.
0
K
12
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
