Guerra en Irán: cómo Europa contribuye a enterrar el derecho internacional [FRA]

Dejados al margen por Estados Unidos en la cuestión iraní, los países de la Unión Europea se empeñan en demostrar su apoyo al ataque. Amparados en una supuesta postura humanitaria, también privan a los iraníes del control sobre su destino en caso de un cambio de régimen(..) En su discurso ante el Consejo de Seguridad, reunido en sesión de emergencia el 28 de febrero, el Representante Permanente de Francia ante las Naciones Unidas, Jérôme Bonnafont, en un claro ejemplo de cambio de postura, culpó a Irán de la guerra