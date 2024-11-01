edición general
25 meneos
24 clics
Guerra en Irán: cómo Europa contribuye a enterrar el derecho internacional [FRA]

Guerra en Irán: cómo Europa contribuye a enterrar el derecho internacional [FRA]

Dejados al margen por Estados Unidos en la cuestión iraní, los países de la Unión Europea se empeñan en demostrar su apoyo al ataque. Amparados en una supuesta postura humanitaria, también privan a los iraníes del control sobre su destino en caso de un cambio de régimen(..) En su discurso ante el Consejo de Seguridad, reunido en sesión de emergencia el 28 de febrero, el Representante Permanente de Francia ante las Naciones Unidas, Jérôme Bonnafont, en un claro ejemplo de cambio de postura, culpó a Irán de la guerra

| etiquetas: eeuu , irán , unión europea , derecho internacional , guerra
22 3 0 K 228 actualidad
14 comentarios
22 3 0 K 228 actualidad
Comentarios destacados:      
#1 DotorMaster
Los países de la Unión Europea, no; la derecha que es la que gobierna muchos de esos países, y que es la que tiene mayoría en el Parlamento Europeo, y es la que, en definitiva, elige a representantes europeos como Ursula Von der Leyen o Kaja Kallas.
7 K 92
#2 MenéameApesta *
Estamos viviendo en la Europa más decadente que se recuerde. Pero a quién le puede extrañar si ponemos al frente a trabajadores de los grandes fondos estadounidenses.
Aun hay alguno que piensa que Europa tiene alguna hoja de ruta propia más que seguir órdenes porque un día un dirigente europeo dijo algo.

#1 La derecha y el progresismo liberal (antes socialdemocracia) vienen a ser lo mismo en cuanto servilismo se refiere. Electoralmente les puede interesar patalear un poco pero a la hora de la verdad no van a hacer nada que no sea simbólico.
9 K 139
oliver7 #8 oliver7
#2 para muestra, votan lo mismo en el 90% de las ocasiones.
1 K 29
#10 DotorMaster
#8 es posible que en temas económicos voten lo mismo, pero en asuntos bélicos yo diría que no.
0 K 11
#9 DotorMaster
#2 Pero la realidad es que gobierna la derecha. El "qué haría la socialdemocracia si gobernase" solo lo sabríamos si gobernase, aunque tú tengas clara ya tu opinión, seguramente mucha gente no opina como tú.
0 K 11
#14 MenéameApesta
#9 Tú debes ser de los que están convencidos de que el PSOE es de izquierdas.
La socialdemocracia ahora es la izquierda alternativa que apenas tiene representación en Europa. Los partidos que hace 40 años eran socialdemócratas se han reconvertido por influencia de EEUU en progresismo liberal. Gobernaron en Europa durante una década y lo que hicieron lo vio todo el mundo. En Alemania, en Francia, en RU, en los países nórdicos... capitalismo "con corazón" pero capitalismo por encima de todo.
0 K 9
Pertinax #3 Pertinax *
El Derecho Internacional tal como lo entendemos es irrelevante desde el ataque a Irak. Incluso desde las grandes guerras, si forzamos.
2 K 38
Mauro_Nacho #6 Mauro_Nacho
Sin derecho internacional vamos a la ley de la selva, la ley del más fuerte. EE.UU. está en decadencia y arrastra a toda Europa.
1 K 34
cocolisto #13 cocolisto
La invasión de Ucrania mal,el asesinato de gente en lanchas,el secuestro de un presidente y más asesinatos en Venezuela,el asesinato del presidente de Irán,el bombardeo contra la población civil y el asesinato de más de 150 niñas (oh vaya , muertes colaterales) eso no importa,es más si hay que ayudar al matón nos ponemos de su parte.Joder que mundo de dirigentes tan hijoputas.
1 K 29
ur_quan_master #4 ur_quan_master
Lo siguiente serán los derechos nacionales.
1 K 23
#7 eipoc
¿Dónde está la basura que condena a Rusia por realizar un ataque preventivo contra Ucrania pero le come el culo a EEUU e Israel atacando a Irán injustificadamente?

La realidad para los que aún siguen sin enterarse esta guerra comenzó con Ucrania y es la misma que ahora. El objetivo sigue siendo China y para ello necesitan acabar con Rusia e Irán. Lo bueno es que las víctimas lo saben, lo malo es que hay muchos idiotas que aún no se han enterado y son útiles al bando de los genocidas, infanticidas y pedófilos.
1 K 21
Atusateelpelo #5 Atusateelpelo
El Derecho Internacional es importante solo cuando nos interesa (aka nos beneficia).
0 K 16
ElenaCoures1 #11 ElenaCoures1
"al margen por Estados Unidos en la cuestión iraní"
El rollo de siempre: Propaganda antieuropea
Si no se nos tiene en cuenta malo y si Europa opina o interviene, también malo
0 K 7
#12 pozz
El derecho internacional hace años que es papel mojado.
0 K 7

menéame