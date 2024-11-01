Guerra en Irán: cómo Europa contribuye a enterrar el derecho internacional [FRA]

Dejados al margen por Estados Unidos en la cuestión iraní, los países de la Unión Europea se empeñan en demostrar su apoyo al ataque. Amparados en una supuesta postura humanitaria, también privan a los iraníes del control sobre su destino en caso de un cambio de régimen(..) En su discurso ante el Consejo de Seguridad, reunido en sesión de emergencia el 28 de febrero, el Representante Permanente de Francia ante las Naciones Unidas, Jérôme Bonnafont, en un claro ejemplo de cambio de postura, culpó a Irán de la guerra
| etiquetas: eeuu , irán , unión europea , derecho internacional , guerra
Aun hay alguno que piensa que Europa tiene alguna hoja de ruta propia más que seguir órdenes porque un día un dirigente europeo dijo algo.
#1 La derecha y el progresismo liberal (antes socialdemocracia) vienen a ser lo mismo en cuanto servilismo se refiere. Electoralmente les puede interesar patalear un poco pero a la hora de la verdad no van a hacer nada que no sea simbólico.
La socialdemocracia ahora es la izquierda alternativa que apenas tiene representación en Europa. Los partidos que hace 40 años eran socialdemócratas se han reconvertido por influencia de EEUU en progresismo liberal. Gobernaron en Europa durante una década y lo que hicieron lo vio todo el mundo. En Alemania, en Francia, en RU, en los países nórdicos... capitalismo "con corazón" pero capitalismo por encima de todo.
La realidad para los que aún siguen sin enterarse esta guerra comenzó con Ucrania y es la misma que ahora. El objetivo sigue siendo China y para ello necesitan acabar con Rusia e Irán. Lo bueno es que las víctimas lo saben, lo malo es que hay muchos idiotas que aún no se han enterado y son útiles al bando de los genocidas, infanticidas y pedófilos.
El rollo de siempre: Propaganda antieuropea
Si no se nos tiene en cuenta malo y si Europa opina o interviene, también malo