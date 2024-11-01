edición general
Guerra en Europa: ¿jovenes dispuestos a matar (y a morir)? Con Irene Zugasti

Guerra en Europa: ¿jovenes dispuestos a matar (y a morir)? Con Irene Zugasti  

¡¡¡Vuelve la "mili"‼️ La elite europea solo tiene una obsesión: montar una gran guerra contra Rusia para "reiniciar" el sistema de explotación. La periodista y politóloga española Irene Zugasti, voz punzante en Canal La Red y La Base, nos brinda un brillante análisis de la geopolitica mundial: Ucrania, Gaza, Venezuela.

manbobi
El único interesado en que Europa vaya a la guerra es el conglomerado militar industrial de EEUU.
tierramar
#2 Y los burocratas europeos corruptos, que obtienen pingües benficios de la guerra: www.meneame.net/m/actualidad/fontaneros-union-europea-estan-involucrad Los fontaneros de la Unión Europea están involucrados en la corrupción ucraniana
En Bruselas hacen aspavientos con el último escándalo de corrupción entre las camarillas más cercanas a Zelensky. Se hacen los sorprendidos porque quieren hacer creer que envían el dinero a Ucrania, no a cuatro aprovechados para…   » ver todo el comentario
manbobi
#3 Cosas de que seamos un títere y estemos militarmente tomados.
nemeame
#2 Y Rusia, que anda invadiendo países... :roll:
io1976
#2 Y británico, que está tirando de su economía.
mmlv
#2 Y lis políticos, periodistas y demás lobistas que tienen en nómina
cenutrios_unidos
Ja, ja, ja. Va a ir su puta madre a dar la vida por cuatro viejos que se pegan la vida padre. Creo que no conocen bien a las nuevas generaciones...
EsanZerbait
#1 Ojalá tengas razón, pero los jóvenes han sido educados para ser muy manipulables...
Un_señor_de_Cuenca
#1 Eso nos gustaría a todos, pero sería el primer caso en la historia de la humanidad. Y no tengo mucha fe en ella.
tierramar
Hipotesis: El PP puede estar recibiendo apoyos externos para llegar al poder, entre ellos, el enviar a españa inmigrantes latino-americanos que Trump no quiere, pero con la mentalidad americana, enticomunista, que Ayuso proclama también en Miami y aquí, de modo que son votantes de derecha, pueden hacerles ganar al PP y VOX: Una vez que PP y VOX tomaran el gobierno, impondrían la mili, y si hace falta utilizaría a los jovenes como carne de cañón; los jovenes latinoamericano con…   » ver todo el comentario
manbobi
Entrar a estas noticias y ver las aportaciones de los brillantes analistas como pauas-mysto-pozz me recuerda a por qué dejé de hacerlo hace meses.
blak
El problema es cuando la guerra viene a ti... desde 2022 Rusia ha estado amenazando explícitamente a los países europeos. Creo que amenazas a la inversa han sido muy pocas.
pozz
Es curios como la propaganda del Kremlin empeña tanto esfuerzo en intentar colar que la culpa de la guerra en Europa no la tiene el neonazi de Putin. Mas tranquilizador es ver que esta burda propaganda no cuela mas allá de nazis, fachas y desnortados ultraizquierdistas.
BloodStar
"La elite europea solo tiene una obsesión: montar una gran guerra contra Rusia para "reiniciar" el sistema de explotación."

Así que Rusia invade Georgia, invade Ucrania y monta una guerra imperialista de conquista, pero resulta que la obsesión es de no se qué élite malvado de Europa que quieren montar una guerra para "reiniciar" no se qué.


Espero que nadie que compre esas estupideces tenga más de 15 años.
pozz
#8 Son burdos propagandistas.. la culpa es de todo el mundo, menos del invasor imperialista que dice por activa y por pasiva que quiere toda Ucrania y que despues va a ir a por varios paises europeos.
Nunca veras a estos patéticos propagandistas rusoplanistas decir una sola palabra negativa de su amo Putin.
