Guerra en Europa: ¿jovenes dispuestos a matar (y a morir)? Con Irene Zugasti  

¡¡¡Vuelve la "mili"‼️ La elite europea solo tiene una obsesión: montar una gran guerra contra Rusia para "reiniciar" el sistema de explotación. La periodista y politóloga española Irene Zugasti, voz punzante en Canal La Red y La Base, nos brinda un brillante análisis de la geopolitica mundial: Ucrania, Gaza, Venezuela.
| etiquetas: insumisión , ejército , ue , unión europea , geopolitica
En Bruselas hacen aspavientos con el último escándalo de corrupción entre las camarillas más cercanas a Zelensky. Se hacen los sorprendidos porque quieren hacer creer que envían el dinero a Ucrania, no a cuatro aprovechados para… » ver todo el comentario
Así que Rusia invade Georgia, invade Ucrania y monta una guerra imperialista de conquista, pero resulta que la obsesión es de no se qué élite malvado de Europa que quieren montar una guerra para "reiniciar" no se qué.
Espero que nadie que compre esas estupideces tenga más de 15 años.
Nunca veras a estos patéticos propagandistas rusoplanistas decir una sola palabra negativa de su amo Putin.