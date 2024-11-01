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Guerra contra Irán: la alternativa de los saudíes para exportar crudo también es una trampa (inglés)

Guerra contra Irán: la alternativa de los saudíes para exportar crudo también es una trampa (inglés)

Tras el cierre del estrecho de Ormuz, Arabia Saudí reaccionó desviando el crudo de sus puertos orientales a través de un oleoducto hacia Yanbu. Esta medida habría sido un acierto si el cierre de Ormuz hubiera sido causado por una guerra entre Irán e Irak. Sin embargo, esta guerra fue iniciada por USrael y, como vasallo de EE. UU., Arabia Saudí forma parte de ella. Sus aeropuertos y su espacio aéreo se utilizan para repostar los aviones estadounidenses que están bombardeando Irán. Irán planea, con ayuda de los hutíes, paralizar el mar Rojo.

| etiquetas: arabia saudita , irán , estados unidos , mar rojo
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2 comentarios
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alpoza #1 alpoza
Lo que nos faltaba... la que esta liando Carmena.
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eltxoa #2 eltxoa *
Después de haber usa atacado la isla de irán desde la que exportan el petróleo, ese oleoducto de AS ha pasado a ser un objetivo legitimo.

unos genios los estrategas usanos
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menéame