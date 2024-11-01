Guerra contra Irán: la alternativa de los saudíes para exportar crudo también es una trampa (inglés)

Tras el cierre del estrecho de Ormuz, Arabia Saudí reaccionó desviando el crudo de sus puertos orientales a través de un oleoducto hacia Yanbu. Esta medida habría sido un acierto si el cierre de Ormuz hubiera sido causado por una guerra entre Irán e Irak. Sin embargo, esta guerra fue iniciada por USrael y, como vasallo de EE. UU., Arabia Saudí forma parte de ella. Sus aeropuertos y su espacio aéreo se utilizan para repostar los aviones estadounidenses que están bombardeando Irán. Irán planea, con ayuda de los hutíes, paralizar el mar Rojo.