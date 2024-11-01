La guerra comercial de Trump une a Lula y Modi en una búsqueda desesperada de nuevos mercados

Se está forjando una nueva y poderosa alianza en los fuegos de una guerra comercial global. India y Brasil, dos gigantes de los mercados emergentes que se han encontrado directamente en la mira de la agenda proteccionista del presidente Donald Trump, ahora se están moviendo para profundizar sus propios lazos, una respuesta calculada y desafiante a un presidente estadounidense que ha puesto patas arriba el viejo orden mundial.