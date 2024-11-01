edición general
La guerra comercial de Trump une a Lula y Modi en una búsqueda desesperada de nuevos mercados

Se está forjando una nueva y poderosa alianza en los fuegos de una guerra comercial global. India y Brasil, dos gigantes de los mercados emergentes que se han encontrado directamente en la mira de la agenda proteccionista del presidente Donald Trump, ahora se están moviendo para profundizar sus propios lazos, una respuesta calculada y desafiante a un presidente estadounidense que ha puesto patas arriba el viejo orden mundial.

3 comentarios
Kantinero
Mientras tanto la fiel y sumisa Europa de rodillas ante el zanahorio

#2 Perrota
#1 No, España no. Buscando nuevos mercados y reduciendo la exposición a los yankis a mínimos.

#3 soberao
#1 En Europa echaban pestes contra Trump antes de las elecciones pero se sabía que si ganaba las elecciones Europa iba a estar comiendo de su mano sin ningún problema. Es ley de vida y mas con una UE que es la marca blanca de la OTAN en geopolítica anglosajona.


