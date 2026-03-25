La Guardia Urbana desaloja el asentamiento del puente del Treball de Barcelona por riesgo de incendio

La Guardia Urbana de Barcelona ha procedido, poco antes de las 8.00 de de este miércoles, a desalojar dos asentamientos de barracas en las que vivían decenas de personas en descampados situados alrededor del Puente del Treball Digne del distrito de Sant Andreu. El asentamiento de personas sin hogar llevaba varios meses creciendo y, más, después de que el pasado noviembre la policía local desalojara dos campamentos situados en el puente de Calatrava, en el que vivían unas 30 personas. Aquel desalojo se produjo después de varios incendios.
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Ahora vamos a quitar tonterías a la situación que estos fascistas de mierda han creado, que por lo visto los socialistas del PSC tb pueden serlo.
1º) El trámite para el desalojo de un terreno ocupado es judicial, no administrativo.
2º) Esto supone denuncia y varios años de proceso en tribunales antes de meter a todos en la cámara de gas.
3º) Al psc le queman los votos, así que decidió… » ver todo el comentario
"antes de meter a todos en la cámara de gas"
Joer, chaval ... la mierda que fumas sube pero mucho.
"1º) El trámite para el desalojo de un terreno ocupado es judicial, no administrativo.
2º) Esto supone denuncia y varios años de proceso en tribunales"
Si el terreno es público (propiedad de la administración), esta puede actuar por vía… » ver todo el comentario
Cientos de pueblos vacios pero no hay solucion? en verdad?
www.meneame.net/story/fiscalia-abre-diligencias-contra-albiol-desalojo
#1 Pues bien que harían en encausarlos, auqnue ahostiarlos en cada esquina tampoco estaría nada mal, jefe de bomberos incluido por prestarse a estas mierdas.
Acaban de echar a unas personas de sus viviendas sin siquiera reconocer que lo fuesen, porque son tan jodidamente inteligentes que ahora todas esas personas tienen casa propia y un sueldo a final de mes. ¿no? Entonces...¿Que hacen esas personas ahora? ¿desaparecer, montar el chozo debajo… » ver todo el comentario
Por cierto, la forma verbal correcta es "hostiar", no "ahostiar" ...
Ya que eres tan valiente como para amenazar a todo el mundo ...
Al jefe de bomberos le piden un informe. Revisa esa zona, y (supongo) dice que todo son materiales inflamables, hay enganches eléctricos ilegales, no homologados.
El jefe de bomberos, ¿que hace?. ¿Dice en un informe que no hay problema alguno.?. Si luego hay un incendio, ¿se le pide responsabilidad al jefe de bomberos?