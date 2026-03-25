La Guardia Urbana desaloja el asentamiento del puente del Treball de Barcelona por riesgo de incendio

La Guardia Urbana de Barcelona ha procedido, poco antes de las 8.00 de de este miércoles, a desalojar dos asentamientos de barracas en las que vivían decenas de personas en descampados situados alrededor del Puente del Treball Digne del distrito de Sant Andreu. El asentamiento de personas sin hogar llevaba varios meses creciendo y, más, después de que el pasado noviembre la policía local desalojara dos campamentos situados en el puente de Calatrava, en el que vivían unas 30 personas. Aquel desalojo se produjo después de varios incendios.