edición general
4 meneos
6 clics
La Guardia Civil tendrá drones marinos para interceptar a las narcolanchas en el Estrecho de Gibraltar

La Guardia Civil tendrá drones marinos para interceptar a las narcolanchas en el Estrecho de Gibraltar

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil incorporará a su flota drones marinos para luchar contra el narcotráfico. El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) del Instituto Armado ha seleccionado al grupo Zelenza para desarrollar un sistema de interceptación con embarcaciones no tripuladas (drones marinos) que permitirá detectar y detener embarcaciones en operaciones contra el narcotráfico en las costas españolas, con especial atención al estrecho de Gibraltar.

| etiquetas: guardia civil tendrá , drones marinos , narcolanchas , estrecho de gibraltar
3 1 0 K 36 actualidad
4 comentarios
3 1 0 K 36 actualidad
placeres #3 placeres *
¿Como demonios piensan detener las lanchas?

Evidentemente no les dejarán llenar de explosivos los drones al sistema ucraniano/norteamericano, y si ya las embarcaciones mandadas por humanos no tienen armamento para detener una narcolancha a maxima velocidad ¿Que van a instalar en un dron? ¿un altavoz para pedirlo por favor y con educación?.

Tiene toda la pinta que quieren gastar el dinero para tener un nuevo juguete y poco más
1 K 18
UnoYDos #4 UnoYDos
#3 Justo venía a preguntar eso. En un país tan proteccionista con el delincuente no se me ocurre como van a pararlos.
0 K 7
Dene #2 Dene
Los llamaremos ...... maridrones!!!
0 K 12

menéame