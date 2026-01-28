La Guardia Civil tendrá drones marinos para interceptar a las narcolanchas en el Estrecho de Gibraltar

El Servicio Marítimo de la Guardia Civil incorporará a su flota drones marinos para luchar contra el narcotráfico. El Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) del Instituto Armado ha seleccionado al grupo Zelenza para desarrollar un sistema de interceptación con embarcaciones no tripuladas (drones marinos) que permitirá detectar y detener embarcaciones en operaciones contra el narcotráfico en las costas españolas, con especial atención al estrecho de Gibraltar.
Evidentemente no les dejarán llenar de explosivos los drones al sistema ucraniano/norteamericano, y si ya las embarcaciones mandadas por humanos no tienen armamento para detener una narcolancha a maxima velocidad ¿Que van a instalar en un dron? ¿un altavoz para pedirlo por favor y con educación?.
Tiene toda la pinta que quieren gastar el dinero para tener un nuevo juguete y poco más
¿Realmente hacen falta?