La Guardia Civil investiga el pinchazo de ruedas a once coches de alquiler en Tenerife

Agentes de la Guardia Civil investigan el pinchazo a ruedas de once vehículos de empresas de alquiler en Tenerife. Los hechos ocurrieron, de forma concreta, el pasado 1 de marzo en el término municipal de Los Silos, en el noroeste de la Isla. En horas de la madrugada, unos desconocidos pincharon los neumáticos a coches que estaban estacionados en la zona de Sibora, en la zona costera de dicho municipio.
Según las fuentes consultadas, no es la primera vez que en el litoral de Los Silos, de forma concreta en Sibora, se llevan a cabo este tipo de acciones.
El año pasado, personas que no han sido identificadas realizaron pintadas en bancos y carteles por la zona donde está expuesto el esqueleto de una ballena, en las que se podía leer: "Tourist, go home" (Turista, vete a casa).
Antecedente
