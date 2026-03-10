La Guardia Civil investiga el pinchazo de ruedas a once coches de alquiler en Tenerife

Agentes de la Guardia Civil investigan el pinchazo a ruedas de once vehículos de empresas de alquiler en Tenerife. Los hechos ocurrieron, de forma concreta, el pasado 1 de marzo en el término municipal de Los Silos, en el noroeste de la Isla. En horas de la madrugada, unos desconocidos pincharon los neumáticos a coches que estaban estacionados en la zona de Sibora, en la zona costera de dicho municipio.