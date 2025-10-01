edición general
Guardia Civil descubre parque de autocaravanas ilegal en zona de España popular entre británicos

Una denuncia anónima encendió las alarmas: aguas negras sin depurar que desembocaban en un canal de riego y un asentamiento de caravanas levantado en un suelo no urbanizable y proclive a inundaciones en la Vega Baja del Segura, Alicante. La Guardia Civil, a través de su unidad de protección de la naturaleza, ha puesto en marcha una investigación que ya ha sacado a la luz un complejo que funcionaba como núcleo residencial ilegal con múltiples servicios. Lo que en apariencia podía parecer un conjunto ordenado de viviendas móviles —con calles...

kinnikuman
Al abrir la noticia y ver la foto algo me ha chirriado por dentro. ¿No os parece que el guadia civil de la izquierda va en una especie de pijama verde? ¿Y lo de la gorra blanca? ¿Y la pose del de la derecha? He abierto la foto en grande, he visto la cara del guardia civil de la derecha, el logo y matrícula del coche, los sospechosos e irreales tubos que salen de la caravana y ajá... está hecha con IA. Menuda cutrez.
Antipalancas21
#2 Esos no son GC no es su uniforme ni gorra reglamentaria, me parece un bulo completo la noticia vista la foto.
maxxcan
La leche con los chavolistas de cierta etnia que no voy a decir, pero que no hay forma de que se integren.
Estoeslaostia
Ya que están, que se pasen a la entrada de la playa de Los Arenales en Alicante.
Se van a hartar.
dclunedo
El titular lo ha escrito Yoda :troll:
