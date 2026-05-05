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GTA VI apunta a 25 millones de copias el día uno y Sony se frota las manos

Take-Two estima 25 millones de copias el día uno y considera que solo 10 millones sería un fracaso. Sony tiene acuerdo de marketing exclusivo y el juego llega el 19 de noviembre de 2026 a PS5 y Xbox. PC, más tarde. Take-Two acaba de poner sobre la mesa la cifra más loca del año: GTA VI apunta a 25 millones de copias vendidas el día uno. Y Sony, en la sombra, ya tiene su acuerdo cerrado con Rockstar para sacar tajada del bombazo.

| etiquetas: gta , sony , juego , take-two , rockstar
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6 comentarios
2 1 1 K 19 tecnología
sorrillo #6 sorrillo
Dudo que esté a la altura de las expectativas.

No por que no sea un buen juego sino por que las expectativas que ha generado están fuera de toda escala.
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Cuñado #2 Cuñado
#0 ¿Tecnología? :shit:
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DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle *
Pues... no se si día uno pero me lo pillaría pronto... y 100e me parece bien por tal juegazo dadas las horas q jugaré... much9s juegos de 50-60€ los juego a penas 10h, salen caros. Mario wonder por ejemplo, es genial pero no rinde mucho más.
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#1 Eukherio
Con 10 millones sacarían 800 millones, o más, si el juego se vende a 100 euros. Sony se lleva el 30%, puede que menos, por retrasar el lanzamiento en PC. En un año recuperarían los 2000 millones que dicen que gastaron.
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placeres #3 placeres *
#1 ..GTA siempre se retrasa en PC no solo es un mercado secundario sino que en las últimas generaciones la piratería rompe su principal línea de negocio las Shark cards de su modo online, donde gana unos 300/ 400 millones anuales limpios.

Es casi imposible que no sea un éxito en ventas, su método es una máquina bien engrasada y han invertido miles de millones en su desarrollo, ríete del presupuesto de cualquier película o sags
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johel #4 johel
#3 Esta bien que tarde en salir en pc, asi la grafica necesaria para jugarlo sera mas barata :-D
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menéame