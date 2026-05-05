GTA VI apunta a 25 millones de copias el día uno y Sony se frota las manos

Take-Two estima 25 millones de copias el día uno y considera que solo 10 millones sería un fracaso. Sony tiene acuerdo de marketing exclusivo y el juego llega el 19 de noviembre de 2026 a PS5 y Xbox. PC, más tarde. Take-Two acaba de poner sobre la mesa la cifra más loca del año: GTA VI apunta a 25 millones de copias vendidas el día uno. Y Sony, en la sombra, ya tiene su acuerdo cerrado con Rockstar para sacar tajada del bombazo.
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No por que no sea un buen juego sino por que las expectativas que ha generado están fuera de toda escala.
Es casi imposible que no sea un éxito en ventas, su método es una máquina bien engrasada y han invertido miles de millones en su desarrollo, ríete del presupuesto de cualquier película o sags