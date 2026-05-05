GTA VI apunta a 25 millones de copias el día uno y Sony se frota las manos

Take-Two estima 25 millones de copias el día uno y considera que solo 10 millones sería un fracaso. Sony tiene acuerdo de marketing exclusivo y el juego llega el 19 de noviembre de 2026 a PS5 y Xbox. PC, más tarde. Take-Two acaba de poner sobre la mesa la cifra más loca del año: GTA VI apunta a 25 millones de copias vendidas el día uno. Y Sony, en la sombra, ya tiene su acuerdo cerrado con Rockstar para sacar tajada del bombazo.