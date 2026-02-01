edición general
Los grupos de armas de izquierda y liberales están viendo una afluencia de nuevos miembros (ING)

Varios grupos de defensa de armas, de tendencia izquierdista, dijeron que desde que Alex Pretti fue asesinado, apenas pueden satisfacer la creciente demanda de entrenamiento en armas de fuego: "La gente se une cuando tiene miedo", dijo Philip Smith, fundador de la Asociación Nacional Afroamericana de Armas.

eltxoa #3 eltxoa
En usa no hay izquierda. Joder si no la hay en España, cómo la va a ver en usa.
#7 omega7767
#3 a políticos como Bernie Sanders yo lo consideraría de izquierdas. Pero si, en general son derecha y ultra derecha
eltxoa #8 eltxoa
#7 Sí. Pero ya ves lo que pinta ese.
azathothruna #9 azathothruna
#7 Es centro derecha el tio ese.
como la COLABORACIONISTA de AOC
EGraf #10 EGraf
#3 Nadie es de izquierda menos yoTM
Da igual que citen al mismísimo Che: "one of them invoked the Cuban revolutionary Che Guevara".
Ahora el Che tampoco es de izquierda o qué?
eltxoa #11 eltxoa *
#10 Citar al mismísimo Ché te hace de izquierdas?

Pero una camiseta? :troll:
#12 Toponotomalasuerte
#11 la camiseta de Thomas Sankara.
Que coño, de Stalin!!!
eltxoa #14 eltxoa
#12 yo tengo una de Rosa Luxemburgo.
azathothruna #1 azathothruna
La "izquierda" gringa, o los demos, son retrasados profundos.
Los fascistas les llevan decadas de ventaja en esto
Supercinexin #2 Supercinexin
#1 Más vale tarde que nunca.
#5 omega7767
#1 ¿igual no son los de la izquierda los retrasados, pero se ven obligados por los retrasados ?
suppiluliuma #15 suppiluliuma *
#1 ¡Exacto, Wolfgang! Lo último que queremos es que tomen como ejemplo a la Organización Judía de Combate. ¡Hay que quitarles esa idea de la cabeza! :troll:
azathothruna #16 azathothruna
#15 Esa fuerza que tu mencionas, y que pareces que apoyas ya existe, se llama ejercito israeli.
suppiluliuma #17 suppiluliuma *
#16 ¡Efectivamente, Wolfgang! La Organización Judía de Combate es igualita al Ejército Israelí. ¡Porque todos eran judíos! ¡Y es lo único relevante! ¡Has hablado como un auténtico ario, Wolfgang! :troll:
ehizabai #6 ehizabai
Bien, no hay que dejar las armas a la derecha.
Viene la reacción, más vale prepararse.
azathothruna #13 azathothruna
#6 Con suerte, ahora si que si hay guerra civil.
#4 R2dC
A lo largo de estados unidos ya hay docenas de miembros
