Los grupos de armas de izquierda y liberales están viendo una afluencia de nuevos miembros (ING)

Varios grupos de defensa de armas, de tendencia izquierdista, dijeron que desde que Alex Pretti fue asesinado, apenas pueden satisfacer la creciente demanda de entrenamiento en armas de fuego: "La gente se une cuando tiene miedo", dijo Philip Smith, fundador de la Asociación Nacional Afroamericana de Armas.
| etiquetas: trump. eeuu , izquierda
como la COLABORACIONISTA de AOC
Da igual que citen al mismísimo Che: "one of them invoked the Cuban revolutionary Che Guevara".
Ahora el Che tampoco es de izquierda o qué?
Pero una camiseta?
Que coño, de Stalin!!!
Los fascistas les llevan decadas de ventaja en esto
Viene la reacción, más vale prepararse.