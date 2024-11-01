Un grupo reducido de células distintas de las neuronas media la pérdida de memoria por cannabis en adolescentes

Un estudio liderado por la doctora Marta Navarrete, del Centro de Neurociencias Cajal-CSIC, publicado en Nature Communications, demuestra que los problemas de memoria y aprendizaje tras consumir cannabis durante la adolescencia están modulados por un pequeño grupo de células cerebrales denominadas astrocitos, tradicionalmente consideradas de apoyo de las neuronas. La investigación demuestra que el principal componente psicoactivo del cannabis, el tetrahidrocannabinol, activa en exceso a los astrocitos (...)