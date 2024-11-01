Un grupo reducido de células distintas de las neuronas media la pérdida de memoria por cannabis en adolescentes

Un estudio liderado por la doctora Marta Navarrete, del Centro de Neurociencias Cajal-CSIC, publicado en Nature Communications, demuestra que los problemas de memoria y aprendizaje tras consumir cannabis durante la adolescencia están modulados por un pequeño grupo de células cerebrales denominadas astrocitos, tradicionalmente consideradas de apoyo de las neuronas. La investigación demuestra que el principal componente psicoactivo del cannabis, el tetrahidrocannabinol, activa en exceso a los astrocitos (...)
Los astrocitos son las células gliales más abundantes del SNC, con hasta un 40% de presencia en la materia gris... Las segundas más frecuentes en el cerebro de las 25 que hay...
Hace más de 30 años que se sabe que ejercen actividades clave en la función nerviosa como la recapatación en las sinapsis
