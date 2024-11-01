Grupo de periodistas intenta, sin éxito, cuantificar la guerra con Irán en Bernabeus

Un colectivo madrileño de redactores de informativos ha intentado cuantificar los daños ocasionados por la guerra entre Irán e Israel usando un peculiar método: el estadio Santiago Bernabeu. Estos empleados consideraron que una imagen tan significativa para todos los habitantes del planeta podría valer más que una crónica seria o que incluso un reportaje de periodismo.
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Quiere que las selecciones jueguen su mundial amañado.
Se inventan las reglas.
Tienen el público en contra.
A los iranises les han lesionado a medio equipo y a los técnicos.
Pero no aceptan ninguna derrota y van partido a partido.