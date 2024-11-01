El grupo nazi desarticulado en Castellón buscaba "jóvenes nacionalistas blancos" para "pasar a la ofensiva"

La célula española de la red supremacista "The Base", dirigida desde Rusia por un ex colaborador del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, difundió imágenes de sus activistas armados.
| etiquetas: grupo , nazi , castellón , búsqueda , jóvenes , nacionalistas , blancos , ofensiva
¿A estos los juzgará la audiencia nacional por terrorismo?
¿Se les considerara banda armada?
¿Veremos pomposas declaraciones y titulares sobre el resurgir del fascismo como las vemos sobre ETA 14 años después?
Ya sabéis la respuesta, ya sabéis con quien simpatiza la derecha…
Dale amiwito, que se te ha olvidado la segunda parte del comentario.