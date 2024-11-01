edición general
El grupo nazi desarticulado en Castellón buscaba "jóvenes nacionalistas blancos" para "pasar a la ofensiva"

La célula española de la red supremacista "The Base", dirigida desde Rusia por un ex colaborador del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU, difundió imágenes de sus activistas armados.

manbobi #3 manbobi
Aquí sólo hay morenazis.
#7 tromperri
¿Os imagináis los espumarajos que echaría por la boca la derecha patria si estos impresentables en lugar de fascistas fuesen nacionalistas?
¿A estos los juzgará la audiencia nacional por terrorismo?
¿Se les considerara banda armada?
¿Veremos pomposas declaraciones y titulares sobre el resurgir del fascismo como las vemos sobre ETA 14 años después?
Ya sabéis la respuesta, ya sabéis con quien simpatiza la derecha…
Torrezzno #9 Torrezzno
#7 son nacionalistas....
#11 tromperri *
#10 #9 tenéis razón… me refería a nacionalistas independentistas. Me parecía que el contesto lo dejaba claro. Ningún fascista se refiere a si mismo como nacionalista…
Sandilo #12 Sandilo
#11 Si, por ejemplo Isabel Peralta se define como lo que es Nacional Socialista.
Sandilo #10 Sandilo
#7 Son nacionalistas solo que tú no te has enterado.
Enésimo_strike #8 Enésimo_strike
Vaya, el nazi eligió Rusia porque el resto de países le parecen demasiado degenerados. Menos mal que así podrá no ver gays ni negros por la calles y su pulcra blanquitud estará a salvo. Aunque debería saber que la Rusia de Putin es un estado antinazi con una asombrosa sensibilidad hacia las minorías y las “razas no eslavas”, los derechos LGTBI, comprometido con la democracia inclusiva y el feminismo.
#4 arreglenenlacemagico
imposible si de rusia solo salen cosas buenas , pogromos ,gulags ,hambrunas, represion, pactos para dividirse polonia , repoblacion , bots rusos meneantes y nazis. pero bueno son el tercer imperio romano segun ellos asi que por la gracia de la iglesia ortodoxa y putin habeis sido elegidos para ser desnazificados y mandar unos moscovitas para repoblar y que se sienta rusa la "zzona" rusa de rusofilia
StuartMcNight #6 StuartMcNight *
#4 dirigida desde Rusia por un ex colaborador del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU,

Dale amiwito, que se te ha olvidado la segunda parte del comentario. :-* :-*
Graffin #1 Graffin
Pues podrían haber preguntado aquí, que hay unos cuantos.
StuartMcNight #5 StuartMcNight
#1 Pero los de la caverna Dorito suficiente tiene con atarse los cordones de los zapatos. No estan para pasar la accion.
#2 Khanbaliq
A mi lo que me ha dejado flipado de todo este tema es que el jambo que coordina todo en el mundo se llame Rinaldo Nazzaro, joder, parece "Bort" el hermano malo de Ronaldo Nazario,
