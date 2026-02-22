Un grupo de estudiantes protagoniza una nueva oleada de protestas en Irán

Este domingo, la televisión estatal iraní difundió videos de lo que describió como individuos “que se hacían pasar por estudiantes” y que atacaron a otros alumnos progubernamentales en Teherán, que participaban en actos para condenar los disturbios de enero. La versión gubernamental es que el primer grupo de jóvenes comenzó a lanzar piedras, y reportaron diversos heridos. También se registraron protestas en universidades de Mashhad, en el noreste del país, según videos publicados por el grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos HRAN.