edición general
5 meneos
4 clics
Un grupo de estudiantes protagoniza una nueva oleada de protestas en Irán

Un grupo de estudiantes protagoniza una nueva oleada de protestas en Irán

Este domingo, la televisión estatal iraní difundió videos de lo que describió como individuos “que se hacían pasar por estudiantes” y que atacaron a otros alumnos progubernamentales en Teherán, que participaban en actos para condenar los disturbios de enero. La versión gubernamental es que el primer grupo de jóvenes comenzó a lanzar piedras, y reportaron diversos heridos. También se registraron protestas en universidades de Mashhad, en el noreste del país, según videos publicados por el grupo de derechos humanos con sede en Estados Unidos HRAN.

| etiquetas: irán , protestas , represión
5 0 0 K 71 politica
3 comentarios
5 0 0 K 71 politica
Veelicus #1 Veelicus
El Mossad preparando el terreno...
0 K 11
Druidaferal #2 Druidaferal *
#1 recordáis cuando hacían el meme de las gafas violetas de podemos. Sacaban una imagen de unos kinkis con machete, ponían las gafas y la imagen se transformaba en niños multuraciales jugando.

Aquí pasa lo mismo. Se ponen las gafas y ya no ven mujeres feministas, o estudiantes o yo que se, gente traumatizada por latigazos o Ejecuciones públicas. Se ponen las gafas y ven a el mossad, a usa, a terroristas (no hamas ni hezbola), a gente chunguisima atosigando a un gobierno de paz y amor. xD xD xD xD xD xD
2 K 47
Veelicus #3 Veelicus
#2 Tu sigues viviendo en la luna, animo que en breve te manda Munsk suministros
0 K 11

menéame