Un grupo que denuncia ataques antisemitas en Europa ha declarado a CBS News que atacará «los intereses estadounidenses e israelíes en todo el mundo»

Londres — Un grupo que ha reivindicado una serie de atentados contra instituciones judías en toda Europa declaró a CBS News que seguirá atacando intereses estadounidenses e israelíes, un día después de que las cámaras de seguridad captaran a tres hombres prendiendo fuego a ambulancias utilizadas por una organización médica judía internacional en Londres. [eng]
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Y todo esto después de una falsa bandera de la comunidad [CENSORED] se haya quemado 4 ambulancias exclusivas de su religión en Londres y reciban 5 pagadas por todos cuando solo son para ellos
Que ha terminado en la gente diciendo ¿Tienen sus propias ambulancias?????!!!!! y hasta su propia policía
Londres, Sidney, Melbourne, algunas ciudades de EEUU...
Así como ayer ponían bombas en suelas de zapatos para soldados rusos
Es que si sacamos una conclusión general, me banean por antisemitismo
No sé, igual algo hay que hacer eh
"Grupo que reclama/reivindica ataques antisemitas en Europa...."
A ver si usamos un poco el cerebro. ¿Si denuncia ataques en el titular como los va a reivindicar en la entradilla?
Se lo va a creer tu puta madre, astroturfer de la Hasbará que me esté leyendo