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Un grupo que denuncia ataques antisemitas en Europa ha declarado a CBS News que atacará «los intereses estadounidenses e israelíes en todo el mundo»

Un grupo que denuncia ataques antisemitas en Europa ha declarado a CBS News que atacará «los intereses estadounidenses e israelíes en todo el mundo»

Londres — Un grupo que ha reivindicado una serie de atentados contra instituciones judías en toda Europa declaró a CBS News que seguirá atacando intereses estadounidenses e israelíes, un día después de que las cámaras de seguridad captaran a tres hombres prendiendo fuego a ambulancias utilizadas por una organización médica judía internacional en Londres. [eng]

| etiquetas: terrorismo , israel , antisemitismo
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11 comentarios
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Comentarios destacados:    
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue *
Unos desconocidos y ya tienen acceso a uno de los principales medios...

Y todo esto después de una falsa bandera de la comunidad [CENSORED] se haya quemado 4 ambulancias exclusivas de su religión en Londres y reciban 5 pagadas por todos cuando solo son para ellos

Que ha terminado en la gente diciendo ¿Tienen sus propias ambulancias?????!!!!! y hasta su propia policía

Londres, Sidney, Melbourne, algunas ciudades de EEUU...
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GambasConFimosis #7 GambasConFimosis
#4 2 de ellas ya estaban listas para retirarlas. Huele a fraude del seguro también.
1 K 22
ur_quan_master #9 ur_quan_master
#4 tienen hasta sus propios gobiernos simulando ser los de todos.
2 K 37
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Esto se parece al ISIS, a Al-Qaeda y las decenas de facciones del Mossad

Así como ayer ponían bombas en suelas de zapatos para soldados rusos

Es que si sacamos una conclusión general, me banean por antisemitismo

No sé, igual algo hay que hacer eh
1 K 22
#2 j3j3j3j3
#1 el delito de antisemitismo debería desaparecer del código penal , no es normal que unos maten a todo lo que se le ponen por delante , les llamas genocidas y te enchirone a ti por antisemita
4 K 52
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue
#2 Y también quitaron el delito de usura... que los cristianos siempre lo han perseguido legal y moralmente...
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#6 j3j3j3j3
#3 ese es para matarlo a palos a quien lo a inventado
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GambasConFimosis #5 GambasConFimosis
Por lo que dicen, el comunicado que han emitido hablan de "Land Of Israel" en vez de Palestina, y también usan el termino "Aliyah" para la inmigración. Es decir que emplean palabras típicas del vocabulario sionista, mas que vocabulario Pro-Palestino.
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Atusateelpelo #11 Atusateelpelo *
Titular mal traducido.

"Grupo que reclama/reivindica ataques antisemitas en Europa...."

A ver si usamos un poco el cerebro. ¿Si denuncia ataques en el titular como los va a reivindicar en la entradilla?
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DDJ #10 DDJ
"Un grupo que ha reivindicado una serie de atentados contra instituciones judías en toda Europa"

Se lo va a creer tu puta madre, astroturfer de la Hasbará que me esté leyendo
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urannio #8 urannio
definitivamente la victimización es un arma de destrucción masiva. Una victimización que además promueven y cultivan entre otros pueblos para ejercer sus intereses.
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menéame