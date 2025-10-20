edición general
7 meneos
17 clics
Grúas volcadas, tejados arrancados...: un violento tornado causa un muerto y varios heridos en el norte de Francia (Fr)

Grúas volcadas, tejados arrancados...: un violento tornado causa un muerto y varios heridos en el norte de Francia (Fr)

Un tornado azotó el Val-d'Oise este lunes a última hora de la tarde. En Ermont, el viento volcó grúas y arrancó tejados. Hay que lamentar varios heridos y un fallecido.

| etiquetas: tornado , clima , val-doise , ermont , francia
5 2 0 K 85 actualidad
1 comentarios
5 2 0 K 85 actualidad
mikhailkalinin #1 mikhailkalinin
Mon Dieu , Mon chapeau!
0 K 10

menéame