·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4062
clics
Cosas que puedes hacer en China pero no en Estados Unidos
4034
clics
Núcleo Nacional de Vox arrancando pancartas contra el genocidio y haciendo el saludo Nazi
3098
clics
El vídeo del Ministerio de Vivienda que no ha sentado como creían: "Creo que no lo sabéis, pero gobernáis vosotros"
3703
clics
Nuevo bonus por entropía
2641
clics
VÍDEO | Josema Yuste asegura que no trabaja por culpa de Pedro Sánchez y desata carcajadas en redes
más votadas
545
El coste de la corrupción del PP: un lastre multimillonario para la economía española
525
La ruina de la mayor universidad de España: la Complutense ya no puede ni pagar las nóminas a menos que logre un crédito
479
La Justicia descartó tres veces investigar a Begoña Gómez por recortes de prensa antes de que la denuncia recayese en el juez Peinado
393
El Gobierno propone a la Unión Europea acabar con el cambio de hora a partir de 2026
521
La factura del 'dos estrellas Michelín' que Mazón intentó cargar al erario: pagó "en efectivo" una comida de 853 euros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
7
meneos
17
clics
Grúas volcadas, tejados arrancados...: un violento tornado causa un muerto y varios heridos en el norte de Francia (Fr)
Un tornado azotó el Val-d'Oise este lunes a última hora de la tarde. En Ermont, el viento volcó grúas y arrancó tejados. Hay que lamentar varios heridos y un fallecido.
|
etiquetas
:
tornado
,
clima
,
val-doise
,
ermont
,
francia
5
2
0
K
85
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
2
0
K
85
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
mikhailkalinin
Mon Dieu , Mon chapeau!
0
K
10
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente