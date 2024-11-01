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Una grúa arrolla siete vehículos en la avenida del Mediterráneo (Almería) y huye

Una grúa arrolla siete vehículos en la avenida del Mediterráneo (Almería) y huye

Un aparatoso accidente de tráfico registrado en la noche de este martes ha provocado importantes retenciones y escenas de confusión entre los conductores en la avenida del Mediterráneo de la capital almeriense. El siniestro, ocurrido en torno a las 21 horas a la altura de la Jefatura de la Policía Local, ha consistido en una colisión múltiple en la que se han visto implicados varios vehículos. Según las primeras informaciones, el accidente habría sido provocado por una grúa cuyo conductor se dio a la fuga tras el impacto.

| etiquetas: grúa , vehículos , almería , huida , fuga
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2 comentarios
7 1 0 K 100 actualidad
rogerius #1 rogerius *
Pues habrá que llamar a la grúa…

*Ya, ya… obvio.
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#2 La_Conquista_Del_Mundo
Que fuerte, con un camión grúa se da a la fuga. Enfrente de los munipas. Que cachondos estos de EMT. :'(
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menéame