19
meneos
24
clics
Grokipedia no es lo que parece: la enciclopedia de Elon Musk copia masivamente a Wikipedia y añade miles de fuentes tóxicas que reescriben los temas más sensibles, citando fuentes de mala calidad
Un análisis técnico revela que Grokipedia combina copia masiva de Wikipedia, reescrituras ideológicas y miles de citas procedentes de fuentes poco fiables.
#4
MiguelDeUnamano
No me lo puedo creer!
3
K
59
#3
Ainhoa_96
Vivimos en la postverdad, y cuánto antes os deis cuenta de esto, menos sufrireis el cabreo que conlleva, dejaos fluir..
Maldita Ley de Brandolini
3
K
45
#1
aupaatu
Grokipedia está exclusivamente montada para esto.
Esto es enmiendar la verdad con un nombre que la recuerde.
3
K
34
#2
mente_en_desarrollo
Me parece perfecto y algo que tenía que existir.
Así, si ves 2 cosas contrarias (una fuente dice una cosa, y otra la contraria), puedes ir a la Grokipedia, y la fuente que veas que coincide, es la fake news.
2
K
25
#5
Aokromes
#2
seguro, segurisimo que los que acuden a la grokpedia piensan lo mismo que tu
0
K
10
#7
Froku
Bueno, es exactamente lo que parece.
0
K
15
#6
Aeren
Es exactamente lo que parece. Un subproducto creado por el capricho de un atontao con mucho dinero y los lamebotas que le siguen el rollo sin decirle: Deja de hacer el imbécil.
0
K
11
