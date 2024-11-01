edición general
19 meneos
24 clics
Grokipedia no es lo que parece: la enciclopedia de Elon Musk copia masivamente a Wikipedia y añade miles de fuentes tóxicas que reescriben los temas más sensibles, citando fuentes de mala calidad

Grokipedia no es lo que parece: la enciclopedia de Elon Musk copia masivamente a Wikipedia y añade miles de fuentes tóxicas que reescriben los temas más sensibles, citando fuentes de mala calidad

Un análisis técnico revela que Grokipedia combina copia masiva de Wikipedia, reescrituras ideológicas y miles de citas procedentes de fuentes poco fiables.

| etiquetas: grokipedia , x , elon musk , twitter , wikipedia
15 4 0 K 94 actualidad
7 comentarios
15 4 0 K 94 actualidad
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
No me lo puedo creer! xD
3 K 59
Ainhoa_96 #3 Ainhoa_96
Vivimos en la postverdad, y cuánto antes os deis cuenta de esto, menos sufrireis el cabreo que conlleva, dejaos fluir.. 8-D

Maldita Ley de Brandolini :shit:
3 K 45
aupaatu #1 aupaatu
Grokipedia está exclusivamente montada para esto.
Esto es enmiendar la verdad con un nombre que la recuerde.
3 K 34
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo
Me parece perfecto y algo que tenía que existir.

Así, si ves 2 cosas contrarias (una fuente dice una cosa, y otra la contraria), puedes ir a la Grokipedia, y la fuente que veas que coincide, es la fake news.
2 K 25
Aokromes #5 Aokromes
#2 seguro, segurisimo que los que acuden a la grokpedia piensan lo mismo que tu :troll:
0 K 10
Froku #7 Froku
Bueno, es exactamente lo que parece.
0 K 15
Aeren #6 Aeren
Es exactamente lo que parece. Un subproducto creado por el capricho de un atontao con mucho dinero y los lamebotas que le siguen el rollo sin decirle: Deja de hacer el imbécil.
0 K 11

menéame